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Ciclista investito lungo la strada provinciale a Laveno: interviene l’elisoccorso

L'incidente è avvenuto lungo la Sp69 intorno alle 16. Sul posto i soccorritori, i carabinieri di Luino e la polizia locale

Elisoccorso a Gemonio

Un ciclista di 28 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Laveno nel pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto. (foto d’archivio)

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 16, a seguito dell’investimento del giovane mentre percorreva la strada provinciale 69.

Per la gestione dell’emergenza sono stati allertati i Carabinieri di Luino, gli agenti della Polizia Locale di Laveno-Mombello, un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e l’elisoccorso.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto al ventottenne, per poi disporre il trasferimento in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, dove l’atterraggio è avvenuto alle 16:25 in codice giallo.

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Pubblicato il 25 Agosto 2026
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