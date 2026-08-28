L’ex-prete a Ballando con le stelle e l’occhio di Redbird su Varese
I fatti principali e quelli più curiosi di venerdì in 10 minuti circa
Vi raccontiamo un po’ di gossip con Alberto Ravagnani che è entrato a far parte del cast di Ballando con le stelle, di grandine grossa come palle da tennis, degli occhi americani puntati sulla Pallacanestro Varese, di treni passeggeri che trasportano anche piccoli pacchi e di molto altro.
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