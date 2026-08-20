Nuovo canile ai Duni, cresce la protesta: “Sorge su un corridoio ecologico”

Cresce la contrarietà attorno alla realizzazione del nuovo centro polifunzionale (canile, gattile e spazio per gli animali selvatici recuperati) per gli animali nell’area dei Duni. Dopo le riserve di natura progettuale avanzate nei mesi scorsi, la sezione varesina di LNDC Animal Protection – che gestisce il canile cittadino – ha svolto un sopralluogo sul posto insieme ai rappresentanti di WWF Insubria per valutare l’impatto ambientale dell’opera.

Al centro delle critiche vi è la presenza di un corridoio ecologico naturale composto da prati stabili e filari alberati, utilizzato dalla fauna selvatica come punto di transito tra aree tutelate da nord a sud. Secondo quanto rilevato dal WWF, sul terreno sono evidenti i varchi nelle recinzioni e i camminamenti creati dal passaggio costante di cervi, caprioli, cinghiali e volpi. L’occupazione dell’area comprometterebbe quindi questo snodo faunistico, un problema che – secondo le associazioni – non viene risolto neppure dalla riduzioni degli spazi complessivi ipotizzata dal Comune di Varese.

Alle perplessità ecologiche si sommano quelle di LNDC sulla funzionalità della struttura stessa. La presidente dell’associazione, Alessandra Calafà, ha ribadito come Varese attenda da tempo un nuovo centro per gli animali, sottolineando tuttavia la necessità che la struttura venga progettata correttamente e posizionata nel luogo idoneo. La mobilitazione si sta nel frattempo allargando alla cittadinanza. Il WWF ha iniziato a distribuire materiale informativo, a partire dagli eventi della Festa di Bizzozero, per far comprendere il valore ecologico dei prati dei Duni.

Entrambe le sigle continuano ad analizzare il progetto sotto l’aspetto tecnico e amministrativo, preannunciando il possibile ricorso alle vie legali per tutelare l’area.