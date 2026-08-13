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Saronno/Tradate

Pedone investito, soccorsi in via Colombo a Saronno

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 di giovedì. Coinvolta una persona, sul posto i soccorritori del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Saronno

Ambulanza automedica notte centro storico

Incidente stradale nella tarda serata di giovedì a Saronno, dove un pedone è stato investito in via Cristoforo Colombo. L’allarme è scattato intorno alle 23.15, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni disponibili, nell’investimento è rimasta coinvolta una persona. La centrale operativa ha inviato sul posto due mezzi di soccorso, mentre per gli accertamenti e la gestione della situazione sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno.

Le operazioni di soccorso erano ancora in corso nella tarda serata. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta né sulla dinamica dell’incidente, che dovrà essere ricostruita dagli accertamenti delle forze dell’ordine.

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Pubblicato il 13 Agosto 2026
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