Pedone investito, soccorsi in via Colombo a Saronno
L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 di giovedì. Coinvolta una persona, sul posto i soccorritori del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Saronno
Incidente stradale nella tarda serata di giovedì a Saronno, dove un pedone è stato investito in via Cristoforo Colombo. L’allarme è scattato intorno alle 23.15, facendo scattare la macchina dei soccorsi.
Secondo le prime informazioni disponibili, nell’investimento è rimasta coinvolta una persona. La centrale operativa ha inviato sul posto due mezzi di soccorso, mentre per gli accertamenti e la gestione della situazione sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno.
Le operazioni di soccorso erano ancora in corso nella tarda serata. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta né sulla dinamica dell’incidente, che dovrà essere ricostruita dagli accertamenti delle forze dell’ordine.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoF su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
principe.rosso su Sprangate e bottigliate in zona piazza Risorgimento a Gallarate, la Questura chiude il minimarket per sette giorni
lenny54 su È il 44enne Mirko Bertellini l'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso Federico Venco
lenny54 su Insulti al sindaco Galimberti, vandalizzata a Varese la piscina Copelli
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su È Federico Venco il motociclista gentile vittima dell’omicidio di Somma Lombardo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.