Successo sul Ceresio per la quarta Coppa IBSA: due giorni di regate e inclusione a Lugano
Sulle acque del Ceresio circa 130 velisti e sessanta imbarcazioni per il tradizionale appuntamento promosso dal Circolo Velico Lago di Lugano. In gara anche gli atleti dell'associazione Velabili
Si è conclusa sulle acque del Ceresio la quarta edizione della Coppa IBSA, la regata di fine estate promossa dal Circolo Velico Lago di Lugano (CVLL). Nel fine settimana del 29 e 30 agosto, la manifestazione ha visto sfidarsi circa 130 velisti a bordo di sessanta imbarcazioni suddivise in diverse classi veliche.
L’iniziativa, sostenuta dall’azienda farmaceutica IBSA dal 2023, ha visto tra i partecipanti anche gli atleti dei Velabili, l’associazione attiva presso il CVLL che promuove la pratica della vela per persone con disabilità, oltre a due equipaggi composti da dipendenti dell’azienda sponsor.
Dopo le prove disputate sotto cielo sereno nelle due giornate e la grigliata serale di sabato firmata dal ristorante “Porto Bello”, la manifestazione si è chiusa domenica con le premiazioni ufficiali. Nella categoria Special Olympics si sono imposti Olivier Bollmann e Michel Darbre (Société Nautique de Nyon). Per il Circolo Velico Lago di Lugano sono arrivate le vittorie di Maria Luce Simoneschi negli Optimist, Edoardo Bertamini negli ILCA, Valentina Luvini (con Ludovico Conti e Rebeca Sprea) tra le Derive, Cristina Arcari Mehler e il suo equipaggio nella categoria Crociera, Sacha De Micheli con il suo team nei Corsa e Andrea Colombo nei Surprise. La classe Dart 18 è stata invece vinta da Enrico Bertazzi e Valentina Scialla degli Amici del Lago Lesa.
In occasione della chiusura dell’evento, il responsabile di IBSA Switzerland Fabio Bernardi ha confermato l’impegno della società nel rinnovare la sponsorizzazione della regata anche per le prossime edizioni.
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