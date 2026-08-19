Zanini e Cattani pedalano sulle strade del Tour de l’Avenir
La competizione francese vede al via due giovani speranze varesotte. Riccardo Colombo corre invece al West Bohemia
In attesa della partenza della Vuelta di Spagna, dove ci sarà anche Alessandro Covi alla ricerca di una svolta per una stagione non fortunata e al di sotto delle attese, i giovani corridori del Varesotto provano a mettersi in luce nelle gare europee dove avranno una certa libertà di azione.
L’appuntamento più rilevante è il Tour de l’Avenir, praticamente il Tour de France giovanile che si disputa sull’arco di sette tappe con – quest’anno – arrivo in Italia nei pressi di Torino. Alla corsa partecipano sia squadre di club sia selezioni nazionali e nella lista dei partenti troviamo due varesini. Con la maglia dell’Astana c’è Simone Zanini, 22 anni, altro nipote di Stefano (Zanini) come lo sono anche i fratelli Turconi (Filippo e Matteo, della Bardiani Csf). Per lui quest’anno un secondo posto in una tappa del Giro Next Gen.
Veste invece la maglia azzurra Alessandro Cattani (foto in alto), 21enne corazziere (è altro oltre 1,90) di Cislago che solitamente indossa i colori della Technipes InEmiliaRomagna ma che in questa circostanza gareggerà con l’Italia diretta dal c.t. Marino Amadori. Per Cattani il 2026 è stato ricco di piazzamenti giovanili o in gare minori ma anche di esperienze tra i “pro”.
Sarà invece al West Boemia Tour Riccardo Colombo, 19enne specialista delle cronometro e campione del mondo junior nell’inseguimento a squadre. Sulle strade della Repubblica Ceca il giovane di Gorla Minore vestirà la maglia della Hagens Berman, la formazione giovanile australiana legata alla Jayco che ha sede europea a Brunello.
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