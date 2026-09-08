A scuola senza arredi e il carabiniere dalla pistola facile

Vi raccontiamo del ritorno in classe dei bambini di una scuola materna a Gallarate che si sono trovati in una scuola praticamente vuota, in attesa dell’apertura di quella nuova. Dalla cronaca la storia di un carabiniere che durante una lite, mentre non era in servizio, ha estratto una pistola in pubblico e poi si è qualificato per quello che era, finendo denunciato dai suoi stessi colleghi. E poi ci sono molte altre notizie interessanti.