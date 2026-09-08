Cuveglio si prepara al biliardo d’eccellenza: al via il “Memorial Giovanni Mandelli”
Dal 12 al 18 ottobre l'Accademia del Biliardo di Cuveglio ospiterà la gara Libera Territoriale OPEN. Il torneo, riservato a 128 atleti della FISBB, si disputerà con la formula a "scelta d'acchito" e metterà in palio un ricco montepremi con coppe e rimborsi spesa. Le iscrizioni apriranno lunedì 14 settembre
I grandi protagonisti del biliardo della regione si daranno appuntamento in Valcuvia per una settimana di intensa competizione agonistica. Presso i locali dell’Accademia del Biliardo di Cuveglio (in via Prati Comuni 2), sotto l’egida della FISBB e del Comitato Regionale Lombardia, si terrà la gara “Memorial Giovanni Mandelli”, un torneo Libera Territoriale OPEN aperto alle categorie NP, NS, N, M, 1^, 2^ e 3^.
Il programma e le modalità di gioco
La manifestazione entrerà nel vivo da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2026:
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Fase di qualificazione: da lunedì 12 a sabato 17 ottobre, con inizio delle partite ogni sera alle ore 20:00. Si giocherà su 6/10 biliardi (dalle 3 alle 5 batterie per serata con un arbitro ogni due biliardi). In caso di esuberi, verranno aggiunte ulteriori batterie nelle medesime serate.
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Fase Finale: domenica 18 ottobre a partire dalle ore 11:00.
La specialità prevista per il torneo è Scelta d’acchito: Italiana a 130 punti oppure Filotto 60 a 800 punti. I tavoli da gioco saranno allestiti con biliardi MARI, panni GORINA e biglie ARAMITH.
Premi, regolamento ed iscrizioni
La competizione mette in palio coppe e rimborsi spesa per i primi piazzati:
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1° Classificato: € 1500,00 + Coppa
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2° Classificato: € 700,00 + Coppa
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3° / 4° Classificato: € 250,00 + Coppa
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Dal 5° all’8° Classificato: € 170,00
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Dal 9° al 16° Classificato: € 140,00
La premiazione vedrà la partecipazione del sindaco di Cuveglio cavalier Giorgio Piccolo.
Info per i partecipanti:
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Iscrizioni: aperte da lunedì 14 settembre (ore 15:30) fino a venerdì 7 ottobre (ore 23:59) sul portale www.fibsgare.it tramite il proprio CSB. Quota di iscrizione: € 35,00.
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Sorteggio: programmato per l’8 ottobre 2026 tramite ranking.
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Regolamento: vige il regolamento F.I.S.B.B. 2026/27. È richiesta la divisa classica sportiva o casual sportiva. Gli atleti dovranno presentarsi con puntualità, poiché non sono previste tolleranze sugli orari di gioco.
La direzione di gara e gli arbitri saranno a cura dell’Area Territoriale Varese-Verbania, con referenti M. Bunarte e A. Tiltina. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 327 1862872 o all’indirizzo e-mail csb.lasteola@libero.it.
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