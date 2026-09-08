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Dieci anni di “Basket siamo noi”: statua e campo rinnovato per festeggiare

Sabato 12 lo svelamento di una statua ai Giardini Estensi, domenica 13 il lancio del rinnovato playground al Campus con la Quartieri League

playground campus ristrutturato

Nel mese di luglio “Il basket siamo noi”, l’innovativo e attivissimo trust dei tifosi di Pallacanestro Varese, ha compiuto dieci anni e ha scelto di condividere la ricorrenza con tutta la città e tutti gli appassionati di canestri.

Il menu non può che essere che ad alto tasso cestistico: sabato 12 il programma prevede lo svelamento di una statua ai Giardini Estensi per sottolineare il rapporto tra la Città Giardino e lo sport per il quale è diventata celebre, con la conquista di dieci scudetti e di cinque coppe dei campioni oltre ad altri trofei sollevati al cielo in ottant’anni di storia.

Domenica 13 invece sarà il pallone a essere protagonista con il torneo di inaugurazione del campetto principale del Campus: il rettangolo di gioco è stato completamente rinnovato grazie ai fondi raccolti dal Basket Siamo Noi e ora raffigura la skyline cittadina e i trofei vinti dal club biancorosso. In campo si disputeranno la Quartieri League, torneo 3×3 dedicato alle castellanze di Varese suddiviso in varie categorie.

Al mattino scenderanno in campo i giovani nei tornei U13 e U14-15, al pomeriggio gli U17 e gli Open di ogni età; alle 17 il taglio ufficiale del nastro. Un altro appuntamento rilevante è la sfida tra le formazioni che hanno vinto i due tornei più prestigiosi dell’estate varesina, il Paul’s Friend e il Bellavista. Una sorta di “supercoppa” che farà da gran finale a un’intera giornata nella quale non mancheranno musica e street food.

Con i lavori al playground del Campus – quello che nel 1999 ospitò una celebre partita con in campo la superstar NBA Allen Iverson e con Pozzecco e Meneghin freschi di scudetto – sono quattro i campetti riqualificati dal trust in questi anni. L’associazione presieduta da Umberto Argieri, che conta circa 500 iscritti, aveva già contribuito a sistemare quelli dei Giardini Estensi, di Bobbiate e di Giubiano: quest’ultimo era stato decorato dalla specialista Francesca Cassani che con il collettivo NineInThePaint ha curato anche il restyling del Campus.

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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