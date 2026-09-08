E se le api sparissero davvero? Marco Valsesia racconta un mondo che rischiamo di perdere

Provare a immaginare un mondo senza api è relativamente facile. Capire davvero cosa significherebbe, molto meno. Perché mentre loro scompaiono in silenzio, insieme a loro rischia di incrinarsi un equilibrio da cui dipende una parte importante del mondo che conosciamo.

È da questa prospettiva che parte Marco Valsesia, apicoltore e divulgatore, protagonista martedì 15 settembre alle 21 a Materia di Castronno, con il suo libro Un mondo senza api. Breve storia di un disastro annunciato e tentativi di resistenza, pubblicato da Longanesi.

Dopo La vita segreta delle api, con cui aveva portato i lettori dentro uno dei sistemi sociali più sorprendenti della natura, Valsesia cambia leggermente prospettiva. Questa volta non basta più meravigliarsi davanti a ciò che accade in un alveare. Bisogna chiedersi che cosa gli stia accadendo. E soprattutto che cosa stiamo rischiando noi.

Il libro prende per mano il lettore seguendo un’ape operaia lungo tutta la sua breve esistenza: dalla nascita, quando è ancora un uovo tra migliaia, fino all’ultimo volo. È il filo narrativo scelto da Valsesia per raccontare una comunità frenetica e organizzata, nella quale ogni individuo ha un compito e dalla cui attività dipendono equilibri che vanno molto oltre i confini dell’arnia.

Ma fuori dall’alveare il mondo sta cambiando. Cambiamenti climatici, impoverimento degli habitat e altre pressioni ambientali rendono sempre più difficile la sopravvivenza degli insetti impollinatori. Nel libro la scienza incontra così l’esperienza quotidiana dell’apicoltore: quella di chi le api non le osserva soltanto sui libri, ma vive accanto a loro e ne vede direttamente fragilità e capacità di adattamento.

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.