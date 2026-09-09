Festa d’Autunno 2026 a Lugano: tutti gli appuntamenti in programma

Con l’arrivo dell’autunno, Lugano si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi. Dal 2 al 4 ottobre, la Festa d’Autunno porta nel cuore della città sapori, musica, tradizioni e occasioni di incontro, coinvolgendo associazioni, produttori e realtà locali. Tra mercatini, proposte gastronomiche, animazioni e attività, la manifestazione invita il pubblico a scoprire e riscoprire la ricchezza del territorio, in un’atmosfera di festa e convivialità. Il programma completo nel sito festadautunno.ch

Dal 2 al 4 ottobre, Lugano dà il benvenuto alla nuova stagione con la Festa d’Autunno, tre giornate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze locali e del patrimonio culturale del territorio.

L’evento inaugurale si tiene venerdì 2 ottobre alle ore 18 alla Corte dei Patrizi situata nel Patio di Palazzo Civico. Ad avviare i festeggiamenti sono il Corpo Volontari Luganesi, con il tradizionale sparo d’inizio, il saluto delle Autorità cittadine e la presentazione delle attività curata dalla giornalista radiotelevisiva Lara Montagna.

Afferma Roberto Badaracco, Vicesindaco e Capo Dicastero cultura, sport ed eventi della Città di Lugano: «La Festa d’Autunno rappresenta un’importante occasione per raccontare Lugano attraverso le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale. La manifestazione propone un’esperienza capace di coinvolgere tanto la popolazione quanto i visitatori, offrendo un modo autentico e partecipato di vivere la città. Tornano La Corte dei Patrizi, con i 15 patriziati luganesi protagonisti, e l’AgriFestival, dedicato alla valorizzazione dei prodotti ticinesi certificati. La Festa d’Autunno rinnova il dialogo tra passato e presente, portando al centro della città tradizioni che continuano a definire l’identità del territorio”.

Il centro cittadino in festa

Durante la manifestazione, il centro cittadino si anima con il mercatino merceologico, la musica folcloristica e numerosi appuntamenti in programma. Al centro della festa ci sono i tradizionali grottini, curati con passione da associazioni e gruppi locali: Amici del Grott Mobil, ASCO Lugano, Canterin da Cadempin, Canterini di Lugano, Corpo Volontari Luganesi, DNA Bianconero & Events HCL, Filarmonica Unione Sonvico, I Cantori delle Cime, Lüganiga Band, Sezione Pesca Golfo di Lugano con il Velo Club e Società Federale Ginnastica Lugano.

AgriFestival, il mercato dei prodotti del territorio

Tra le principali proposte della manifestazione, il 3 e 4 ottobre, ha luogo l’AgriFestival, il grande mercato dei prodotti del territorio, dove una trentina di espositori presentano e vendono le proprie specialità. Si tratta di un’occasione unica per incontrare direttamente chi coltiva la terra, alleva gli animali, trasforma le materie prime e custodisce i sapori autentici del Ticino. Tra gli stand saranno presenti produttori agricoli, caseifici, cantine, birrifici artigianali, panificatori, apicoltori e numerose associazioni di categoria. Ad arricchire l’offerta, l’area didattica dedicata alle coltivazioni fuori suolo di insalate e una gustosa degustazione gratuita di polenta, (disponibile sabato e domenica dalle 11:45 alle 13:30) curate da FOFT/TIOR. L’Unione Contadini Ticinesi (UCT) sarà invece presente con uno spazio informativo dedicato al mondo agricolo e un concorso aperto a tutti i visitatori.

Inoltre, dalle 10 alle 17, Rivetta Tell ospiterà attività didattiche dedicate alle famiglie, con laboratori gratuiti, dimostrazioni dal vivo e proposte pratiche accessibili senza prenotazione e organizzanizzate a rotazione. Grandi e piccini avranno così l’opportunità di cimentarsi direttamente con le tradizioni e la manualità del mondo rurale. Ad accompagnare entrambe le giornate, un’animazione musicale con fisarmoniche e canti della tradizione popolare contribuirà a creare un’atmosfera festosa, autentica e genuina.

Viene riproposta l’Agriesperienza d’Autunno, una degustazione guidata tra le eccellenze agroalimentari ticinesi accompagnata da una guida esperta (prenotazioni: https://tickets.luganoregion.com/it/products/agriesperienze-dautunno-dove-il-gusto-racconta-il-territorio)

La Corte dei Patrizi

Torna, nel Patio del Municipio di Lugano, La Corte dei Patrizi, lo spazio dedicato alla valorizzazione dei Patriziati, del territorio, delle sue tradizioni e dei suoi prodotti. Quest’anno, grazie alla collaborazione tra i Patriziati di Lugano, Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese, Ticinowine, Federviti, Centro di Competenze Agroalimentari Ticino e il Centro professionale del verde Mezzana, l’iniziativa propone un percorso alla scoperta della vite e del vino ticinese, in occasione dei 120 anni dalla messa a dimora della prima pianta di Merlot in Ticino. Attraverso diverse tappe, il visitatore può conoscere il ciclo della vite, le pratiche della viticoltura e i prodotti che ne derivano, approfondendo così il legame tra paesaggio, cultura e produzione vitivinicola nelle diverse regioni del Cantone. Domenica mattina, la Corte ospiterà una diretta radiofonica di RSI Rete Uno con le trasmissioni “L’ora della terra” e “La domenica popolare”.

Gli altri appuntamenti in programma

La Festa d’Autunno completa il suo programma con un ricco programma di appuntamenti dedicati alle tradizioni del territorio. Accanto al tradizionale mercatino per le vie del centro cittadino, il 3 e 4 ottobre dalle 10 alle 18, in Contrada di Verla, Via Carducci e Piazza San Rocco, viene allestito il Mercato straordinario con oggettistica retrò, articoli da collezione, moda vintage e bancarelle con prodotti gastronomici.

La musica accompagna inoltre la festa nelle vie del centro grazie alle animazioni itineranti di bandelle e gruppi popolari quali i Tirabüscion, Vus da Cänobia, Tacalà, Duo Francesco e Lorenza, Bandella di Bedano, Bandella dei Soci, Duo Nostranello, Beat Band, Gruppo Otello e Cantiamo Sottovoce.

Sabato 3 ottobre, dalle 14, la Filarmonica Unione Sonvico, diretta dal maestro Filippo Bassi, si esibisce nella Corte dei Patrizi. Domenica 4 ottobre alle 16:30, la Cattedrale di San Lorenzo ospita invece il “Concerto d’autunno” della Civica Filarmonica di Lugano.

Le tradizioni popolari sono protagoniste anche in Piazza della Riforma, dove il Gruppo Costumi Malcantonesi riporta in vita mestieri e abiti della seconda metà dell’Ottocento, accompagnando le dimostrazioni con canti popolari e attrezzi originali. Gli appuntamenti sono in programma sabato alle 10.30 e alle 15.30 e domenica alle 10.30 e alle 15. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 17, i pittori e scultori dell’Associazione Pittori e Scultori Ticino dipingono en plein air trasformando la città in un atelier a cielo aperto, offrendo al pubblico la possibilità di acquistare le opere realizzate.

In collaborazione con Lugano Region, sabato e domenica tra le 14 e le 16, vengono organizzate delle visite gratuite per scoprire la città. I biglietti possono essere richiesti presso l’Info Point in via Magatti 6, il giorno stesso dell’evento fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il programma nel dettaglio e tutti gli aggiornamenti su: festadautunno.ch

Informazioni utili

A partire da sabato 3 ottobre, alle cinque del mattino, fino a domenica 4 ottobre a mezzanotte, il lungolago è chiuso al traffico. Si invita a privilegiare i trasporti pubblici per raggiungere la Festa d’Autunno.

Partner e sponsor

La Festa d’Autunno è un evento organizzato dalla Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, in collaborazione con AIL, Lugano Region, AgriFestival e il digital media partner Tio.

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