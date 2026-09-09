Il Comune di Busto Arsizio cerca 10 persone: aperti otto bandi di concorso

Il Comune di Busto Arsizio cerca nuovo personale. Sono otto i bandi pubblicati nelle ultime settimane per coprire complessivamente dieci posti a tempo pieno e indeterminato, tra profili amministrativi, tecnici e Polizia locale. Tre delle procedure sono previste tramite mobilità.

Nel dettaglio, sono disponibili tre posti da istruttore direttivo amministrativo, un posto da istruttore direttivo tecnico, uno da istruttore amministrativo-contabile, uno da istruttore tecnico e uno da agente di Polizia locale. Attraverso la mobilità si cercano invece un istruttore direttivo tecnico, un agente di Polizia locale e un istruttore tecnico.

Le scadenze cambiano in base al profilo. Per gran parte delle selezioni il termine è fissato al 20 settembre 2026; per i tre posti da istruttore direttivo amministrativo c’è tempo fino al 25 settembre, mentre per il posto da istruttore amministrativo-contabile la scadenza è il 30 settembre.

Tutti i bandi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio, nella sezione Amministrazione Trasparente, e sul portale InPA. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale al numero 0331 390216.

«Mi auguro che partecipino tante persone preparate e motivate, desiderose di mettersi in gioco e di intraprendere un percorso di crescita professionale nella pubblica amministrazione. Oggi abbiamo bisogno di cambiare il modo di guardare al lavoro pubblico. In una fase in cui l’età media dei dipendenti continua ad aumentare, dobbiamo superare definitivamente l’idea del Comune come luogo del semplice “posto fisso”. Lavorare nella pubblica amministrazione significa, prima di tutto, mettere le proprie competenze al servizio della comunità e contribuire concretamente alla qualità della vita dei cittadini. La pubblica amministrazione ha bisogno di persone giovani, capaci di portare nuove idee, entusiasmo e competenze, per offrire servizi sempre più efficienti e risposte adeguate a una società che cambia rapidamente», afferma l’assessore al Personale Mario Cislaghi.

«Ai candidati chiediamo naturalmente preparazione e competenze tecniche, ma anche capacità di lavorare in squadra, spirito di iniziativa, attenzione alle persone, capacità di affrontare i problemi e disponibilità a imparare e aggiornarsi continuamente. Sono queste le qualità che ci permettono di costruire una pubblica amministrazione moderna, competente, inclusiva e realmente al servizio dei cittadini», conclude Cislaghi.

Tutti i bandi di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.bustoarsizio.va.it nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito www.inpa.gov.it