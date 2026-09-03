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La Croce Viola di Cesate cerca nuovi volontari: corso gratuito con due percorsi formativi

Lunedì 21 settembre alle 21 la serata di presentazione all'Oratorio San Francesco: verranno illustrati nel dettaglio i due percorsi da 42 e 120 ore

Generico 31 Aug 2026

“Il volontariato ha bisogno di te”: è questo l’appello lanciato dalla Croce Viola di Cesate che lunedì 21 settembre alle 21 presenterà all’Oratorio San Francesco di via Venezia il nuovo corso gratuito per diventare volontari.

Due percorsi possibili

Chi sceglie di aderire potrà scegliere tra due percorsi formativi. Il primo, da 42 ore, forma l’addetto al trasporto sanitario, una figura impegnata in trasporti sanitari e per persone con disabilità, assistenze a concerti ed eventi sportivi, trasporti per terapie e verso le scuole, oltre a diversi servizi di supporto alla comunità.

Il secondo, più impegnativo, prevede 120 ore di formazione ed è pensato per chi vuole prepararsi a operare in ambulanza nei servizi di emergenza-urgenza 112, diventando soccorritore.

La serata di presentazione

Durante la serata del 21 settembre verranno illustrati nel dettaglio i due percorsi, il programma di formazione, le modalità e i tempi del corso, con spazio per rispondere a tutte le domande dei presenti. Per registrarsi è sufficiente inquadrare il QR code presente sulla locandina dell’iniziativa. Il corso è completamente gratuito.

Qui link alla locandina

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Cesate ed è realizzata in collaborazione con Anpas.

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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