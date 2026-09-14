La GallaRunTen è una festa: trionfano Arrighi e Vignati

Gallarate ha risposto con grande entusiasmo alla giornata dedicata alla corsa di corsa. Condizioni climatiche ideali hanno fatto da cornice alla GallaRunTen, quinta e penultima prova del circuito Running People. L’evento ha portato centinaia di podisti a sfidarsi lungo i 10 chilometri della prova competitiva targata Fidal, oppure a condividere la passione per il movimento lungo i 5 chilometri della Galla Family Run, la camminata aperta a tutti.

I risultati della gara maschile e femminile

La vittoria in campo maschile è andata al Cus Insubria Varese-Como grazie alla prestazione di Tommaso Arrighi. L’atleta ha trasformato ben presto la corsa in un allenamento solitario, tagliando il traguardo in 32’11” con un vantaggio di 45 secondi su Stefano Giugni (Adm Ponte in Valtellina) e di 47 secondi su Salvatore Gambino (DK Runners). Fuori dal podio si sono piazzati Federico Pisani (Team Attivasalute) a 1’07” e Giorgio Garegnani (Atl. Par Canegrate) a 3’17”.



Tra le donne ha trionfato Roberta Vignati (Atl. Brescia 1950), che ha confermato il successo della passata edizione chiudendo in 38’02”. L’atleta ha staccato di 1’09” Marta Piterà (Amici dello Sport) e di 1’35” Giovanna Terraneo (Atl. Casone Noceto). Quarto e quinto posto rispettivamente per Martina Menegotto (Runners Valbossa-Azzate) a 3’28” e Monica Vazzana (Runners Legnano) a 4’27”.

Il successo dell’organizzazione e il prossimo appuntamento

Per la società organizzatrice SportPiù l’evento è stato un’ulteriore conferma della bontà del progetto, allestito in sinergia con l’Assessorato alle Attività Formative del Comune di Gallarate per promuovere la corsa nel territorio tra Milano e Varese.

Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le associazioni e agli sponsor che hanno reso possibile la riuscita della manifestazione. Il testimone passa ora alla tappa clou del circuito, la Varese City Run, in programma il 25 ottobre per accogliere gli appassionati della mezza maratona.