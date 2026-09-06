La Pro Patria ribalta l’Oltrepo e parte con il piede giusto

La Pro Patria esce vittoriosa in rimonta dalla gara dello “Speroni” contro l’Oltrepò, prima di campionato, imponendosi per 2-1. Il risultato è stato sbloccato dagli ospiti dopo 5′, grazie a un bel gol di Latini dal limite dell’area. Il pareggio degli uomini di mister Mauro Zironelli è arrivato al minuto 19, siglato da Forchignone dopo essersi liberato dalla morsa di due avversari. Nella ripresa al 10’ Arpino con un’incornata chirurgica regala alla Pro Patria il 2-1 che resterà tale sino al triplice fischio finale.

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Questo risultato permette ai biancoblu di cominciare con una vittoria anche il campionato, dopo l’ottimo avvio in Coppa Italia: la squadra di Zironelli non si è disunita dopo lo svantaggio e ha avuto la pazienza di andare a prendersi subito tre punti di peso: buon segno. Prossimo appuntamento per i tigrotti Sabato 12 Settembre alle ore 15 allo stadio Mannucci di Pontedera.

FISCHIO D’INIZIO

La Pro Patria scende in campo con il 3-4-3: Gnonto tra i pali; difesa composta da Mapelli, Arpino, Aliata; a centrocampo Bonaidi, Morrone, Bianchini e Benedetti; in avanti Barraye, Barranco, Forchignone. L’Oltrepò risponde con il 4-3-3: Muzio in porta; difesa con Caradonna, Becchi, Ricci, Cugola; a centrocampo Occhipinti, Latini, Toyin; in attacco Randisi, De Respins, Corso.

La gara è diretta da Filippo Vigo di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Moscolari di Bergamo e Andrea Bordone di Milano.

PRIMO TEMPO

L’Oltrepò al 5’ passa in vantaggio dopo un buon recupero di palla a centrocampo: decisivo poi l’assist per il numero 66 Latini sulla destra che insacca il pallone in rete. Pro Patria che reagisce e si rende pericolosa al 12’ con un cross dalla destra ma con una conclusione che non impensierisce Muzio. Parità ristabilita dai Tigrotti al minuto 19’ con una grande azione di Forchignone che si libera in mezzo all’area e con un gran tiro dalla destra batte il portiere dell’Oltrepò.

Si riprende dopo la pausa con il tiro di Mapelli (26′) dal limite dell’area ma Muzio è ben posizionato e blocca senza esitazioni il pallone. Al 39’ ottimo intervento dello stesso Mapelli in scivolata: bloccata la conclusione di Corso che poteva essere insidiosa per Gnonto. Dopo 4 minuti di recupero si va all’intervallo sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO

Si riparte con la Pro subito pericolosa al 2’ con un cross di Bonaidi ma Arpino non controlla bene il pallone che finisce in out. Ancora i biancoblu con una grande botta di Morrone di poco fuori dallo specchio della porta al 4’. Al 9’ tocca agli ospiti: la conclusione di Randisi esce di poco a lato della porta dopo un’ottima azione dell’Oltrepò.

Passato il rischio i biancoblu vanno in vantaggio con il gol di Arpino al minuto 10; dopo un cross proveniente dalla sinistra, il difensore scavalca i giocatori dell’Oltrepò e spinge di testa il pallone in rete.

I pavesi rispondono subito con un cross dalla destra, Gnonto si fa trovare pronto e respinge il pallone. Al 21’ altra grande parata del portiere della Pro su Marras che, dopo aver ricevuto la palla all’interno dell’area, si è liberato bene e ha concluso verso la porta. Al 26’ ancora un’altra occasione per la Pro Patria con un colpo di testa del solito Arpino che stavolta spreca da vicino e manda alto. Tigrotti vicini al terzo gol al 41’ con un tiro da posizione defilata di Barranco che però finisce fuori. Nel finale l’Oltrepò cerca il gol del pareggio ma la Pro Patria resiste e dopo 4 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della gara con la vittoria bustocca per 2-1.

TABELLINO

PRO PATRIA-OLTREPO’ 2-1 (1-1)

RETI: 5′ Latini (OLT), 19′ Forchignone (PPA), 10′ st Arpino (PPA)

PRO PATRIA (3-4-3): Gnonto; Mapelli, Arpino, Aliata (13′ st Gentile); Bonaidi (13′ st Allasufi), Morrone, Bianchini (13′ st Rossi), Benedetti; Baraye (30′ st Gianola), Barranco, Forchignone (42′ st Siega). A disposizione: Maddalon, Verre, Maistrello, Cannistrà. Allenatore: Zironelli.

OLTREPO (4-3-3): Muzio; Caradonna (15′ st Sassudelli), Becchi (45′ st Di Fini), Ricci, Cugola; Occhipinti, Latini (45′ st Villa), Toyin; Randisi (35′ st Hassan), De Respinis, Corso (15′ st Marras). A disposizione: Sette, Tadini, Brocchi, Cammarota. Allenatore: Molinelli.

ARBITRO: Vigo di Lodi (Moscolari di Bergamo e Bordone di Milano)

NOTE. Ammoniti: Caradonna (OLT), Corso (OLT), Cugola (OLT), Becchi (OLT). Recupero: 4’ + 4’.