Zironelli: “Abbiamo meritato. Contento della reazione della squadra”

MAURO ZIRONELLI (Allenatore Pro Patria): «Non era nei miei sogni questa partenza. Purtroppo, può succedere una disattenzione, non era semplice recuperare con questo caldo. Noi abbiamo preso un gol un po’ da polli. Siamo stati bravi a reagire e abbiamo messo a posto la partita, ho visto belle cose da parte della squadra. Ci ha pensato bomber Arpino, con la testa, a recuperare. Poi abbiamo avuto qualche occasione, con Gnonto che ha fatto una bella parata. Abbiamo meritato».

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ZIRONELLI 2: «Se uno pensa che questa categoria sia facile è proprio fuori strada. Sono stati bravi loro a restare sul pezzo. È una squadra che sta meglio di noi fisicamente, noi siamo alla quinta partita della stagione ed è normale che stiamo facendo allenare i giocatori in partita. Settimana prossima toccherà ad altri giocatori. Sono contento della reazione di chi è entrato, è un atteggiamento che non deve mai venire meno. La prima vittoria è la cosa più importante. Sono tanti anni che non la manco. Ho pareggiato solo una volta, quindi sono contento di questo».

ZIRONELLI 3: «Siamo stati tranquilli, giocate semplici, passaggio per passaggio. Abbiamo sbagliato più di qualche cross, dobbiamo lavorarci molto. Sono soddisfatto di quello che siamo stati insieme nonostante l’80% dei giocatori non ha mai giocato insieme, di conseguenza non posso stare più di tanto addosso».

ZIRONELLI 4: «Dobbiamo migliorare la condizione, che fa la differenza. Appena ho visto il calo, ho fatto dei cambi che hanno subito rialzato l’intensità. Abbiamo avuto 2-3 ripartenze e non avevamo più gamba. Quando avrò la disponibilità, cambierò davanti. Quando avremo tutte le frecce potremo essere più pesanti. Non è stato semplice. Chi è entrato ha fatto il suo. Sabato ci saranno altri che avranno la possibilità di farsi trovare pronti».

ANTONIO ARPINO (Difensore Pro Patria): «Non potevo aspettarmi esordio migliore che con un gol. Stiamo migliorando giorno per giorno, la squadra è tutta nuova e c’è bisogno di tempo per capire i meccanismi. Il loro gol è stata una nostra lettura sbagliata e piano piano miglioreremo tutto. Siamo rimasti sul pezzo e abbiamo continuato a giocare. In Serie D si vincono le partite anche sulle palle inattive, è una soluzione in più che abbiamo».