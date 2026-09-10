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Saronno/Tradate

L’Emergency Night a Saronno slitta a venerdì: una serata tra solidarietà, musica e diritti

Venerdì 11 settembre a Villa Gianetti musica, gastronomia, birre artigianali e un viaggio nel mondo di Emergency. In programma anche la visita virtuale all’ospedale pediatrico di Entebbe e l’esperienza a bordo della Life Support

Nave Life Support di Emergency

Era inizialmente prevista per questa sera, giovedì 10 settembre, ma l’Emergency Night di Saronno è stata rinviata a domani, venerdì 11 settembre a causa delle previsioni meteo. L’appuntamento resta a Villa Gianetti, dalle 19 alle 23, per una serata dedicata alla pace, ai diritti umani e alla solidarietà.

L’iniziativa, organizzata dal gruppo saronnese di Emergency con il patrocinio della Città di Saronno e in collaborazione con Estate Divina, sarà un’occasione per conoscere più da vicino le attività dell’organizzazione e, allo stesso tempo, trascorrere una serata all’insegna della musica e della convivialità. L’appuntamento era stato presentato come una serata con ingresso libero, stand gastronomici, birre artigianali e dj set.

Uno degli elementi centrali dell’Emergency Night sarà la possibilità di salire a bordo della nave Life Support, impegnata nelle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Attraverso i visori multimediali per la realtà virtuale sarà inoltre possibile entrare virtualmente nell’ospedale pediatrico di Entebbe, in Uganda, e conoscere più da vicino una parte del lavoro sanitario portato avanti da Emergency.

La serata unirà quindi momenti di informazione e sensibilizzazione a quelli più conviviali, con la possibilità di ascoltare musica, ballare e gustare le proposte degli stand gastronomici accompagnate dalle birre artigianali curate da Paneliquido.

L’ingresso è libero.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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