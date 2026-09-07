“Mastermind”, ad Inarzo il romanzo di Alessandro Bassani tra potere e meccanismi della mente
Giovedì 10 settembre il Salone dell’oratorio ospita la presentazione del libro di esordio del comunicatore e scrittore della provincia di Varese, moderata da Emiliano Pedroni
E se potessimo davvero ascoltare ciò che gli altri pensano? È la domanda che dà il via a “Mastermind”, il romanzo di esordio di Alessandro Bassani, al centro dell’incontro con l’autore organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo per giovedì 10 settembre 2026. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 presso il Salone dell’oratorio di via Vanetti 5, con ingresso libero e la moderazione della serata affidata ad Emiliano Pedroni.
La trama del libro si insinua tra le pieghe dei pensieri e si spinge fino al punto in cui la realtà diventa incerta, misteriosa e pericolosamente ambigua. Sfogliando le pagine dell’opera, il lettore percepisce il sottile confine tra potere e follia, quella linea rischiosa che separa un dono da una maledizione.
Il protagonista della vicenda è Filippo Crociati, un affermato avvocato milanese la cui vita cambia radicalmente a causa di un incidente, a seguito del quale acquisisce un’abilità fuori dal comune: la capacità di leggere nella mente delle persone. Insieme all’amico giornalista Daniele Lombardi e alla psicologa Adele Lentati, Filippo si trova così coinvolto in un pericoloso complotto mirato a sovvertire l’ordine politico nazionale.
Tra dubbi etici, manipolazioni e verità scomode, i tre personaggi affrontano una vera e propria corsa contro il tempo per sventare un piano oscuro e determinare le sorti del Paese. Nato nel 1983, laureato all’Università degli Studi di Milano e professionista nel campo della comunicazione e del marketing, Alessandro Bassani vive in provincia di Varese e ha iniziato nel 2025 il suo percorso autoriale dando vita a questo thriller.
Con uno stile serrato e profondo, l’opera si propone di esplorare i meccanismi della mente, i confini della coscienza e il lato più oscuro del potere, offrendo al pubblico una serata di approfondimento letterario pronta a sollevare interrogativi stimolanti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.