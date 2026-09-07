Varese News

Varese Laghi

“Mastermind”, ad Inarzo il romanzo di Alessandro Bassani tra potere e meccanismi della mente

Giovedì 10 settembre il Salone dell’oratorio ospita la presentazione del libro di esordio del comunicatore e scrittore della provincia di Varese, moderata da Emiliano Pedroni

Generico 07 Sep 2026

E se potessimo davvero ascoltare ciò che gli altri pensano? È la domanda che dà il via a “Mastermind”, il romanzo di esordio di Alessandro Bassani, al centro dell’incontro con l’autore organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo per giovedì 10 settembre 2026. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 presso il Salone dell’oratorio di via Vanetti 5, con ingresso libero e la moderazione della serata affidata ad Emiliano Pedroni.

La trama del libro si insinua tra le pieghe dei pensieri e si spinge fino al punto in cui la realtà diventa incerta, misteriosa e pericolosamente ambigua. Sfogliando le pagine dell’opera, il lettore percepisce il sottile confine tra potere e follia, quella linea rischiosa che separa un dono da una maledizione.

Il protagonista della vicenda è Filippo Crociati, un affermato avvocato milanese la cui vita cambia radicalmente a causa di un incidente, a seguito del quale acquisisce un’abilità fuori dal comune: la capacità di leggere nella mente delle persone. Insieme all’amico giornalista Daniele Lombardi e alla psicologa Adele Lentati, Filippo si trova così coinvolto in un pericoloso complotto mirato a sovvertire l’ordine politico nazionale.

Tra dubbi etici, manipolazioni e verità scomode, i tre personaggi affrontano una vera e propria corsa contro il tempo per sventare un piano oscuro e determinare le sorti del Paese. Nato nel 1983, laureato all’Università degli Studi di Milano e professionista nel campo della comunicazione e del marketing, Alessandro Bassani vive in provincia di Varese e ha iniziato nel 2025 il suo percorso autoriale dando vita a questo thriller.

Con uno stile serrato e profondo, l’opera si propone di esplorare i meccanismi della mente, i confini della coscienza e il lato più oscuro del potere, offrendo al pubblico una serata di approfondimento letterario pronta a sollevare interrogativi stimolanti.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.