“Mastermind”, ad Inarzo il romanzo di Alessandro Bassani tra potere e meccanismi della mente

E se potessimo davvero ascoltare ciò che gli altri pensano? È la domanda che dà il via a “Mastermind”, il romanzo di esordio di Alessandro Bassani, al centro dell’incontro con l’autore organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo per giovedì 10 settembre 2026. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 presso il Salone dell’oratorio di via Vanetti 5, con ingresso libero e la moderazione della serata affidata ad Emiliano Pedroni.

La trama del libro si insinua tra le pieghe dei pensieri e si spinge fino al punto in cui la realtà diventa incerta, misteriosa e pericolosamente ambigua. Sfogliando le pagine dell’opera, il lettore percepisce il sottile confine tra potere e follia, quella linea rischiosa che separa un dono da una maledizione.

Il protagonista della vicenda è Filippo Crociati, un affermato avvocato milanese la cui vita cambia radicalmente a causa di un incidente, a seguito del quale acquisisce un’abilità fuori dal comune: la capacità di leggere nella mente delle persone. Insieme all’amico giornalista Daniele Lombardi e alla psicologa Adele Lentati, Filippo si trova così coinvolto in un pericoloso complotto mirato a sovvertire l’ordine politico nazionale.

Tra dubbi etici, manipolazioni e verità scomode, i tre personaggi affrontano una vera e propria corsa contro il tempo per sventare un piano oscuro e determinare le sorti del Paese. Nato nel 1983, laureato all’Università degli Studi di Milano e professionista nel campo della comunicazione e del marketing, Alessandro Bassani vive in provincia di Varese e ha iniziato nel 2025 il suo percorso autoriale dando vita a questo thriller.

Con uno stile serrato e profondo, l’opera si propone di esplorare i meccanismi della mente, i confini della coscienza e il lato più oscuro del potere, offrendo al pubblico una serata di approfondimento letterario pronta a sollevare interrogativi stimolanti.