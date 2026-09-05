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Nuova guida per Itl Libri: Pizzul prende il posto di Antognazza

Il giornalista e conduttore di Radio Marconi è il nuovo responsabile editoriale della casa editrice della Diocesi di Milano. Raccoglie il testimone da Maria Teresa Antognazza, di Venegono Inferiore, che resterà comunque a collaborare con la squadra

Generico 31 Aug 2026

Dal 1° settembre 2026 la responsabilità editoriale di Itl Libri, la casa editrice della Diocesi di Milano, è passata a Fabio Pizzul, giornalista professionista e noto conduttore di Radio Marconi. Pizzul subentra a Maria Teresa Antognazza, di Venegono Inferiore, che dopo il pensionamento continuerà comunque a collaborare con la casa editrice mettendo a disposizione la propria esperienza.

Il cambio si inserisce nel percorso di crescita di Itl Libri, che negli ultimi anni ha ampliato la propria proposta editoriale affrontando non solo temi di fede e spiritualità, ma anche cultura, attualità e dibattito contemporaneo.

“Questi anni di direzione del settore libri di Itl sono stati per me un’esperienza entusiasmante e stimolante, a cui mi sono dedicata con passione”, ha commentato Antognazza, sottolineando il lavoro di squadra che ha permesso di realizzare “libri di grande interesse e attualità” al servizio della Diocesi di Milano.

Il presidente di Itl, l’ingegner Pierantonio Palerma, ha ringraziato Antognazza per “l’eccellente lavoro” svolto alla guida della casa editrice, esprimendo fiducia nella capacità di Pizzul di proseguire il percorso avviato.

Pizzul ha accolto l’incarico con entusiasmo, consapevole dell’eredità lasciata da Antognazza e dal team di Itl Libri, e con l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate in ambito ecclesiale e sociale per continuare a dare voce editoriale alla Diocesi di Milano nel panorama culturale locale e nazionale. Pizzul manterrà comunque la conduzione del programma quotidiano “Dialoghi” su Radio Marconi e la presidenza, a titolo di volontariato, della Fondazione Ambrosianeum.

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Pubblicato il 05 Settembre 2026
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