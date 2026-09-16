Parte il viaggio della “Allegra brigata” per il Ponte del Sorriso
Il gruppo legato a Varese quest'anno punta alla Sardegna. Il loro cammino si trasforma in iniziativa per i più piccoli
Trasformare la fatica e i chilometri percorsi in un gesto concreto di solidarietà per Il Ponte del Sorriso: è l’obiettivo dell’iniziativa “Adotta un chilometro dell’Allegra Brigata” che nasce dalla volontà di sei amici della Provincia di Varese, uniti da un passato lavorativo nelle Forze dell’Ordine e da una grande passione per i cammini.
Dopo aver percorso negli anni scorsi centinaia di chilometri in Puglia, tra la Via Francigena e il Cammino Materano, quest’anno il gruppo ha scelto la Sardegna.
Dal 18 al 30 settembre Luca, Melo, Genny, Sergio, Salva e Franco cammineranno in Sardegna percorrendo le prime 13 tappe del Cammino Minerario di Santa Barbara, circa 225 km. Questa volta però il loro viaggio avrà un significato speciale: ogni chilometro percorso potrà donare un sorriso ai bambini in ospedale.
«Come possiamo aiutare questo splendido gruppo? È possibile “adottare” uno o più chilometri del cammino facendo una donazione libera sul conto corrente de Il Ponte del Sorriso: IBAN: IT23 H 05034 10800 000000021266 Codice SWIFT: BAPPIT21AT3 Intestato a: IL PONTE DEL SORRISO ETS Causale: Adotto un km dell’Allegra Brigata per i bimbi del Ponte del Sorriso».
Il diario di bordo sarà pubblicato sulla pagina Facebook L’Allegra Brigata. Durante le consuete dirette e i post serali, il gruppo dedicherà i chilometri della giornata a chi ha contribuito e sarà felice di ringraziare!
«Aiuta anche tu a trasformare la fatica del cammino nel sorriso di un bambino».
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