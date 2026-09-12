“Perle di musica” nel centro storico di Marzio con Lilly Gregori e Marco Marcuzzi
Il repertorio comprenderà grandi classici come “Moon River”, “Una lunga storia d’amore”, “La vie en rose” e “Your Song” e molti altri
Le grandi melodie che hanno fatto sognare intere generazioni risuoneranno nel centro storico di Marzio con “Perle di musica”, il concerto in programma sabato 12 settembre alle 18. Protagonisti dell’appuntamento saranno Lilly Gregori e Marco Marcuzzi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio per pianoforte e voce attraverso alcuni brani indimenticabili della musica pop italiana e internazionale.
Il repertorio comprenderà grandi classici come “Moon River”, “Una lunga storia d’amore”, “La vie en rose” e “Your Song”: canzoni senza tempo, capaci ancora oggi di emozionare e risvegliare la vena romantica degli ascoltatori. «Noi musicisti resistiamo a tempi che stanno ossidando l’armonia e la bellezza – racconta Marcuzzi – e non ci resta che attingere dal passato».
A fare da cornice al concerto sarà il suggestivo centro storico di Marzio, luogo raccolto e immerso in un’atmosfera d’altri tempi. L’ingresso è libero. Al termine dell’esibizione sarà offerto un rinfresco a cura dell’organizzazione.
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