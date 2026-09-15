Rilevamento degli incidenti stradali: a Luino il corso di aggiornamento

Formazione, aggiornamento normativo e analisi delle procedure operative legate al rilevamento dei sinistri. Venerdì 25 settembre 2026, il prestigioso Palazzo Verbania di Luino (VA) farà da cornice al seminario dal titolo “Rilevamento degli incidenti stradali e attività connesse”, organizzato con il patrocinio del Comune di Luino e promosso da Pianeta Sindacale Carabinieri (PSC).

L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento per professionisti e operatori del settore desiderosi di aggiornarsi sulle ultime novità legislative e procedurali operative.

Il programma e i temi del seminario

La giornata formativa si articolerà dalle ore 09:00 alle 18:00, rispettando la seguente scansione temporale:

Ore 09:00: Apertura dei lavori a cura del Segretario Generale Lombardia PSC, Alessandro Baldon.

Ore 13:00: Pausa pranzo.

Ore 14:00: Ripresa dei lavori pomeridiani.

Ore 18:00: Chiusura delle attività.

Tra i principali nuclei tematici affrontati nel corso della giornata figurano:

Gestione e sicurezza dello scenario: Protocolli per l’intervento in sicurezza nei luoghi dell’incidente.

Rilievo planimetrico: Tecniche e metodologie avanzate di misurazione.

Atti e normative: Redazione della documentazione ufficiale e aggiornamenti sul Codice della Strada.

Il docente: Dott. Giandomenico Protospataro

Relatore dell’incontro sarà il Dott. Giandomenico Protospataro, tra i massimi esperti italiani in materia di circolazione e sicurezza stradale.

Già Vice Questore della Polizia di Stato, Protospataro ha ricoperto ruoli di responsabilità presso il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno a Roma, il Compartimento di Bologna ed è stato Comandante della Polizia Municipale di Trieste. Membro di diverse commissioni interministeriali per la riforma del Codice della Strada, è una storica firma di EGAF Edizioni, per la quale ha pubblicato prontuari sanzionatori, monografie sul trasporto merci/persone e commentari specialistici.

Modalità di iscrizione e contatti

Il corso è riservato agli iscritti PSC e le registrazioni rimarranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione online tramite il portale dedicato:

In alternativa, è possibile richiedere informazioni o riservare il proprio posto contattando i referenti dell’iniziativa: