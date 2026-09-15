Rilevamento degli incidenti stradali: a Luino il corso di aggiornamento
Venerdì 25 settembre 2026 Palazzo Verbania ospiterà una giornata di formazione tecnico-operativa promossa da Pianeta Sindacale Carabinieri e dedicata agli iscritti PSC per approfondire normative, tecniche di rilievo e gestione delle emergenze
Formazione, aggiornamento normativo e analisi delle procedure operative legate al rilevamento dei sinistri. Venerdì 25 settembre 2026, il prestigioso Palazzo Verbania di Luino (VA) farà da cornice al seminario dal titolo “Rilevamento degli incidenti stradali e attività connesse”, organizzato con il patrocinio del Comune di Luino e promosso da Pianeta Sindacale Carabinieri (PSC).
L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento per professionisti e operatori del settore desiderosi di aggiornarsi sulle ultime novità legislative e procedurali operative.
Il programma e i temi del seminario
La giornata formativa si articolerà dalle ore 09:00 alle 18:00, rispettando la seguente scansione temporale:
-
Ore 09:00: Apertura dei lavori a cura del Segretario Generale Lombardia PSC, Alessandro Baldon.
-
Ore 13:00: Pausa pranzo.
-
Ore 14:00: Ripresa dei lavori pomeridiani.
-
Ore 18:00: Chiusura delle attività.
Tra i principali nuclei tematici affrontati nel corso della giornata figurano:
-
Gestione e sicurezza dello scenario: Protocolli per l’intervento in sicurezza nei luoghi dell’incidente.
-
Rilievo planimetrico: Tecniche e metodologie avanzate di misurazione.
-
Atti e normative: Redazione della documentazione ufficiale e aggiornamenti sul Codice della Strada.
Il docente: Dott. Giandomenico Protospataro
Relatore dell’incontro sarà il Dott. Giandomenico Protospataro, tra i massimi esperti italiani in materia di circolazione e sicurezza stradale.
Già Vice Questore della Polizia di Stato, Protospataro ha ricoperto ruoli di responsabilità presso il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno a Roma, il Compartimento di Bologna ed è stato Comandante della Polizia Municipale di Trieste. Membro di diverse commissioni interministeriali per la riforma del Codice della Strada, è una storica firma di EGAF Edizioni, per la quale ha pubblicato prontuari sanzionatori, monografie sul trasporto merci/persone e commentari specialistici.
Modalità di iscrizione e contatti
Il corso è riservato agli iscritti PSC e le registrazioni rimarranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione online tramite il portale dedicato:
In alternativa, è possibile richiedere informazioni o riservare il proprio posto contattando i referenti dell’iniziativa:
-
Gerardo Desiderio: 331 361 9684
-
Alberto Anello: 331 378 6086
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Walt06 su Varese, tutti promossi al Centro Studi Voltaire: il bilancio del primo anno
principe.rosso su Crollo alla E-Work Arena, Varese pronta ad aiutare la Uyba Volley: a disposizione il palasport di Masnago
GrandeFratello su Centro Campus, via alla trasformazione: "Varese sempre più all'avanguardia nel basket europeo"
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.