Torna il teatro amatoriale alle Arti di Gallarate, in scena “Hercules da zero a hero”

Il teatro amatoriale torna protagonista al Teatro delle Arti di Gallarate: domenica 20 settembre, alle 16, la compagnia Dietro le Quinte porterà in scena “Hercules da zero a hero”, spettacolo realizzato in occasione della Festa dell’Oratorio.

La produzione, ispirata alle avventure dell’eroe della mitologia greca, vedrà la regia di Matteo Peroni e Angela Lanaro. Le musiche sono affidate ad Alessandra Lanaro e Luigi Petrucciani, mentre le scenografie portano la firma di Luciano Mercandelli e Paolo Ciampoli.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per sostenere le attività del Centro della Gioventù: il ricavato dello spettacolo sarà infatti destinato alle iniziative della struttura.

Per assistere allo spettacolo è possibile prenotare il proprio posto scrivendo a prenotazioni@compagniadietrolequinte.it. Sono inoltre previste alcune finestre per il ritiro e per nuove prenotazioni presso il Centro della Gioventù-Oratorio nei giorni precedenti l’evento. Domenica 20 settembre sarà possibile rivolgersi direttamente al Teatro delle Arti dalle 11 alle 12 e poi dalle 15.15 fino all’inizio dello spettacolo.

L’inizio di “Hercules da zero a hero” è fissato per le 16 al Teatro delle Arti di Gallarate.