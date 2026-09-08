Varese News

Varese Laghi

Vicini di una casa abbandonata a Corgeno, «Ostaggi di erbacce e topi»

La situazione complicata in cui si sono ritrovati i residenti di una corte nella frazione di Vergiate, che non riesce a sbloccarsi a causa di alcune complicanze burocratiche

La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno

Le condizioni di degrado in cui sta precipitando una casa abbandonata da diversi anni all’interno della corte di vicolo Giuseppe Verdi a Corgeno (frazione di Vergiate) sta provocando disagi ai residenti delle abitazioni limitrofe, che si trovano a fare i conti con le conseguenze dell’incuria: tra vegetazione incontrollata, crolli e immondizia abbandonata.

Galleria fotografica

La casa in rovina all’interno di una corte a Corgeno 4 di 5
La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno
La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno
La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno
La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno

Una situazione che rischia di diventare anche pericolosa, come segnala in una lettera a VareseNews una donna che abita negli appartamenti adiacenti. «La casa – spiega la residente – è abbandonata da molti anni, sta crollando e provoca continui danni alla mia proprietà. La situazione è diventata così pericolosa che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. A seguito del loro sopralluogo, i tecnici del Comune e la Polizia locale di Vergiate sono usciti sul posto e il Comune ha provveduto a transennare l’area per imminente pericolo di crolli».

La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno
Il sopralluogo di Vigili del Fuoco, Polizia locale e Comune nell’aprile 2026

I residenti hanno chiesto al Comune di Vergiate di intervenire attraverso un’ordinanza che imponesse ai proprietari dello stabile di svolgere le attività di manutenzione necessaria. Nella sua risposta, l’amministrazione comunale ha però sottolineato come l’esecuzione delle opere risulterebbe essere responsabilità dei residenti della corte, dal momento che il collegamento tra le abitazioni che la compongono costituirebbe il «fondamento della condominialità dell’area scoperta».

Il Comune ha inoltre aggiunto che «il sindaco non può ordinare la messa in sicurezza di un immobile all’interno di una proprietà privata (non confinante con spazi pubblici), laddove la medesima ordinanza venga emessa nell’interesse di privati cittadini e non della collettività».

Una posizione che non trova d’accordo l’autrice, che segnala come – intanto – lo spazio si sia «trasformato in una vera e propria giungla: le piante selvatiche sono ormai alte più di due metri, soffocano la corte e hanno alimentato un’inarrestabile e grave infestazione di topi a ridosso delle finestre della mia abitazione. Oltre al crollo esterno, l’interno dell’immobile è spaventosamente pieno di rifiuti di ogni tipo, una vera e propria discarica abusiva al coperto che attira i parassiti».

La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno
Le condizioni all’interno dell’area abbandonata (foto scattata prima del transenamento)

«L’ATS Insubria – aggiunge la lettrice – ha risposto formalmente al Comune intimando il ripristino igienico sanitario e io stessa ho depositato due mesi fa un esposto tramite i Carabinieri alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, inviando foto e dettagli. Nonostante la Procura, i Carabinieri, l’ATS e il Comune stesso abbiano i fascicoli aperti e conoscano la situazione, noi cittadini siamo stati lasciati soli a vivere nel pericolo e in mezzo ai topi, prigionieri della burocrazia».

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

La casa in rovina all’interno di una corte a Corgeno 4 di 5
La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno
La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno
La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno
La casa in rovina all'interno di una corte a Corgeno

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.