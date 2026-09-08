Vicini di una casa abbandonata a Corgeno, «Ostaggi di erbacce e topi»

Le condizioni di degrado in cui sta precipitando una casa abbandonata da diversi anni all’interno della corte di vicolo Giuseppe Verdi a Corgeno (frazione di Vergiate) sta provocando disagi ai residenti delle abitazioni limitrofe, che si trovano a fare i conti con le conseguenze dell’incuria: tra vegetazione incontrollata, crolli e immondizia abbandonata.

Galleria fotografica La casa in rovina all’interno di una corte a Corgeno 4 di 5

Una situazione che rischia di diventare anche pericolosa, come segnala in una lettera a VareseNews una donna che abita negli appartamenti adiacenti. «La casa – spiega la residente – è abbandonata da molti anni, sta crollando e provoca continui danni alla mia proprietà. La situazione è diventata così pericolosa che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. A seguito del loro sopralluogo, i tecnici del Comune e la Polizia locale di Vergiate sono usciti sul posto e il Comune ha provveduto a transennare l’area per imminente pericolo di crolli».

Il sopralluogo di Vigili del Fuoco, Polizia locale e Comune nell’aprile 2026

I residenti hanno chiesto al Comune di Vergiate di intervenire attraverso un’ordinanza che imponesse ai proprietari dello stabile di svolgere le attività di manutenzione necessaria. Nella sua risposta, l’amministrazione comunale ha però sottolineato come l’esecuzione delle opere risulterebbe essere responsabilità dei residenti della corte, dal momento che il collegamento tra le abitazioni che la compongono costituirebbe il «fondamento della condominialità dell’area scoperta».

Il Comune ha inoltre aggiunto che «il sindaco non può ordinare la messa in sicurezza di un immobile all’interno di una proprietà privata (non confinante con spazi pubblici), laddove la medesima ordinanza venga emessa nell’interesse di privati cittadini e non della collettività».

Una posizione che non trova d’accordo l’autrice, che segnala come – intanto – lo spazio si sia «trasformato in una vera e propria giungla: le piante selvatiche sono ormai alte più di due metri, soffocano la corte e hanno alimentato un’inarrestabile e grave infestazione di topi a ridosso delle finestre della mia abitazione. Oltre al crollo esterno, l’interno dell’immobile è spaventosamente pieno di rifiuti di ogni tipo, una vera e propria discarica abusiva al coperto che attira i parassiti».

Le condizioni all’interno dell’area abbandonata (foto scattata prima del transenamento)

«L’ATS Insubria – aggiunge la lettrice – ha risposto formalmente al Comune intimando il ripristino igienico sanitario e io stessa ho depositato due mesi fa un esposto tramite i Carabinieri alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, inviando foto e dettagli. Nonostante la Procura, i Carabinieri, l’ATS e il Comune stesso abbiano i fascicoli aperti e conoscano la situazione, noi cittadini siamo stati lasciati soli a vivere nel pericolo e in mezzo ai topi, prigionieri della burocrazia».