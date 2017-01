Un weekend di grande musica al Circolo Gagarin

musica

Questo weekend arriva uno dei concerti più importante e significativo della stagione del Circolo Gagarin: quello di SORGE, il nuovo progetto di Emidio Clementi dei Massimo Volume, band fondamentale per la storia musicale underground in Italia. Il concerto si apre con l’esibizione del collettivo L’Océan, un’esperienza importante e bellissima, nata in seno ad una cooperativa sociale.

Ecco nel dettaglio tutto il programma del weekend del circolo di via Galvani

VENERDI’ 20 GENNAIO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30

SABATO 21 GENNAIO – h. 22:00

LIVE ___ Sorge (con Emidio Clementi e Marco Caldera dei Massimo Volume) + L’Océan

DOMENICA 22 GENNAIO – h. 21:00

LIVE ___ JAM Acoustic trio

U2, Michael Jackson, Police, Adele, Pink Floyd, Eurythmics e i più grandi successi rock e pop rivisitati in chiave acustica e sottoforma di mash-up, ovvero la combinazione di più canzoni sulla stessa base ritmica, mescolando inaspettatamente brani di natura molto diversa tra loro. Ingresso gratuito per i soci ARCI