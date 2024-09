Più di dodicimila visitatori allo stabilimento di Leonardo di Vergiate per il Family Day

Domenica 15 settembre allo stabilimento di Leonardo di Vergiate, in provincia di Varese, più di 12 mila persone hanno partecipato al Family Day, una giornata interamente dedicata ai dipendenti (ed ex dipendenti del Gruppo Lavoratori Agusta Seniores) dei siti elicotteristici di Cascina Costa, Vergiate e Sesto Calende e alle loro famiglie, con numerosi elicotteri in esposizione statica, emozionanti esibizioni in volo e la linea di assemblaggio aperta ai visitatori.

Leonardo, gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali nelle tecnologie strategiche per la sicurezza globale, si pone ai vertici del settore anche grazie alle proprie persone, alla loro professionalità, alle specifiche competenze e alla comune passione.

Per la popolazione aziendale, il Family Day è stata proprio l’occasione speciale per condividere con famigliari e amici, in un momento informale, l’eccellenza industriale e tecnologica di cui sono parte e protagonisti. Gli ospiti, adulti e bambini, hanno potuto scoprire il ciclo produttivo di una macchina complessa come l’elicottero, percorrendo la linea di assemblaggio lunga 365 metri, dove ogni anno vengono costruiti numerosi modelli della gamma di aeromobili ad ala rotante di Leonardo per il mercato civile, la difesa e le operazioni di pubblica utilità. Hanno poi ammirato da vicino vari elicotteri in esposizione, ma il momento più emozionante è stato lo spettacolo degli aeromobili in volo, che ha catturato l’attenzione di tutti gli spettatori che, con gli occhi rivolti al cielo, hanno contemplato le straordinarie prestazioni di svariati modelli della gamma elicotteri di Leonardo.

Dal Trekker, la variante più recente del popolare AW109, all’AW169, AW139 e AW189, la famiglia di elicotteri di ultima generazione, all’AW249, la Fenice dell’Esercito, espressione della tecnologia più avanzata in campo elicotteristico, fino ad arrivare all’AW609, il convertiplano che rivoluzionerà il mondo aeronautico.

Il Family Day 2024 di Vergiate ha sottolineato il forte legame tra l’azienda e la provincia di Varese, un territorio storico per l’industria aeronautica italiana, dove vengono prodotti aeromobili di successo destinati a clienti internazionali, per numerosi impieghi, dal trasporto in sicurezza, alle missioni di soccorso. Il territorio beneficia della collaborazione con piccole e medie imprese, istituzioni scolastiche e università, proiettando la provincia sulla scena globale. Al centro di questa eccellenza ci sono i dipendenti di Leonardo, la cui professionalità e dedizione contribuiscono all’innovazione e al successo dell’azienda nel settore del volo.