Chiuso per una notte il tratto di autostrada tra Besnate e Castelletto Ticino

Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio, dalle 22 alle 6, sulla diramazione autostradale Gallarate-Gattico sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino, in direzione dell’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

La chiusura è dovuta per interventi di manutenzione del verde.

Nello stesso arco di tempo, le stazioni autostradali di Besnate e Sesto Calende-Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, verso A26 e A8 Milano-Varese. L’area di servizio Verbano est resterà chiusa dalle 21 alle 6 della stessa notte.

Percorsi alternativi

Chi viaggia verso A26, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, potrà utilizzare la viabilità ordinaria seguendo SP49 e SP26 verso Gallarate, quindi la SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione, Somma Lombardo, Vergiate, Sesto Calende e Dormelletto, per rientrare sull’autostrada a Castelletto Ticino. L’ingresso consigliato verso A26 è quello di Castelletto Ticino.

Chi invece deve entrare in autostrada A8 Milano-Varese potrà usare la stazione di Gallarate per la direzione Milano, e quella di Solbiate Arno-Albizzate per la direzione Varese.

La situazione tornerà alla normalità a partire dalle 6 di martedì 15 luglio.