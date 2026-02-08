Varese News

Castelletto Ticino, dopo il restauro inaugurato il Centro della Carità San Vincenzo

La struttura è stata inaugurata nel pomeriggio di domenica al termine della preghiera per i malati in vista della Giornata mondiale del malato. Presenti il prevosto don Fabrizio Corno e il sindaco Massimo Stilo

È stato inaugurato nel pomeriggio di oggi, 8 febbraio, il Centro della Carità San Vincenzo di Castelletto Ticino, recentemente restaurato e restituito alla comunità come luogo di accoglienza e attenzione verso le persone più fragili.

L’apertura ufficiale è avvenuta al termine del momento di preghiera per i malati, celebrato in occasione della Giornata Mondiale del Malato, che ricorrerà il prossimo 11 febbraio. A presiedere la preghiera è stato il prevosto don Fabrizio Corno.

Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche il sindaco Massimo Stilo, che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento al parroco e a tutti i volontari che quotidianamente si dedicano alle attività del centro.

«Un centro della carità ben curato – ha sottolineato il primo cittadino – è una buona accoglienza per chi è nel bisogno», rimarcando il valore sociale e umano della struttura, punto di riferimento per il sostegno e la solidarietà sul territorio.

Marco Giovannelli
marco@varesenews.it

Pubblicato il 08 Febbraio 2026
