“Camminiamo insieme verso la santità”: le Beatitudini al centro del percorso dell’UPM del Ticino

Mercoledì 4 febbraio (Castelletto Ticino): Il primo appuntamento si terrà presso l’oratorio San Carlo (via San Carlo 22). L’incontro introduttivo verterà sulle prime due Beatitudini: “Beati i poveri in spirito” e “Beati coloro che sono nel pianto” .

Giovedì 19 febbraio (Varallo Pombia): La seconda tappa farà sosta all’oratorio di via Parrocchia 9. La riflessione si sposterà sulla mitezza e sulla sete di giustizia: “Beati i miti” e “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia”.