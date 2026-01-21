Domenica di festa a Castelletto Ticino, che dà il benvenuto a due nuove suore

Castelletto Ticino ha festeggiato il Santo Patrono, Sant’Antonio Abate, e lo ha fatto in grande stile.

I festeggiamenti iniziati la scorsa settimana con l’inaugurazione della casa della carità ristrutturata, sono proseguiti con tanti eventi religiosi e non nel corso della settimana.

In primo piano, giovedì 15 gennaio la testimonianza del campione paraolimpico, Daniele Cassioli, che sul palco della Sala Polivalente “Calletti” ha raccontato le sue esperienze di vita.

I festeggiamenti sono proseguiti sabato 17 gennaio che, nonostante le condizioni meteo poco prosperose, nel pomeriggio è partita dal rione Cicognola la staffetta con la fiaccola. Poi il ricevimento presso il Municipio, il corteo verso la Chiesa parrocchiale e la Santa Messa Solenne presieduta dal prevosto don Fabrizio Corno.

Al termine la tradizionale processione con il Simulacro di Sant’Antonio, il falò e l’aperitivo offerto dalla ProLoco.

Domenica è stata invece la giornata di accoglienza di due nuove Suore (in attesa di una terza che arriverà nella parrocchia piemontese appena saranno pronti i documenti). Le Suore provenienti dal Burundi, hanno una Casa Madre a Verona “Istituto Sorelle della Misericordia” Suore del Cuore Immacolato.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal Vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, che quest’anno per raggiunti limiti di età lascerà l’incarico. Nell’omelia il vescovo ha sottolineato la figura di Sant’Antonio Abate, monaco benedettino vissuto dal 251 al 356. Ha invitato i ragazzi presenti a non aver paura ad affrontare gli ostacoli della vita facendo scelte coraggiose come le ha fatte il Santo.

Infine, al termine della celebrazione, il sindaco Massimo Stilo ha dato il benvenuto a Suor Claire e Suor Eliane che sono state omaggiate con un mazzo di fiori per ciascuna e un quadro raffigurante la Chiesa parrocchiale. Il primo cittadino ha ringraziato le Associazioni presenti in particolare il Gruppo Alpini che quest’anno per la precisione a maggio festeggerà il 60° anniversario di fondazione, lo stesso sindaco ha ringraziato il Comandante della Stazione Carabinieri e il Comandante della Polizia Locale castellettese e i sindaci dei Comuni limitrofi, tra i quali Elisabetta Giordani di Sesto Calende.

Al termine sul sagrato della Chiesa, il Vescovo ha benedetto gli animali allietati dalla presenza del Corpo Musicale “A. Broggio”.

La giornata di festa è proseguita con il pranzo in oratorio. «Tantissime le persone che hanno partecipato alle varie celebrazioni segno che la Comunità è una grande famiglia», questo il commento della parrocchia che ricorda come sabato 24 gennaio, dalle 21,il coro parrocchiale e il coro dei bambini terranno un concerto presso la chiesa parrocchiale dal titolo: Emozioni e Sentimenti 2.0