Un piromane a Varano Borghi, inceneriti due veicoli in meno di una settimana

Due incendi dolosi a qualche metro di distanza e nel giro di soli pochi giorni. È successo in via Vittorio Veneto a Varano Borghi, dove un’auto ha preso fuoco la mattina di mercoledì 18 settembre, non lontano dal punto in cui un furgone è andato in fumo all’alba di domenica 15 settembre.

Gli incendi hanno distrutto i due veicoli parcheggiati lungo la strada, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco le fiamme non si sono propagate alle abitazioni vicine e non ci sono stati feriti. Tra gli abitanti della zona, però, cresce il timore per quella che si sospetta essere l’azione di un piromane.

Sugli avvenimenti stanno indagando i carabinieri, ma secondo quanto confermato dall’amministrazione comunale ci sono forti sospetti che i due incendi siano di origine dolosa, con indizi che lasciano intendere che siano opera della stessa persona.