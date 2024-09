Furgone in fiamme a Varano Borghi, intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Alle 5:00 di oggi, domenica 15 settembre, i vigili del fuoco di Ispra sono intervenuti nel Comune di Varano Borghi in via Vittorio Veneto per l’incendio di un furgone.

Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state circoscritte evitando che potessero propagarsi all’abitazione adiacente, non ci sono stati feriti.