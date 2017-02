Ancora pista per Giacomo Ogliari: sarà al via del Franciacorta Rally Circuit

Foto varie rally: gare, vetture, piloti

Tra una settimana si correrà il 1° Rally Circuit Franciacorta sul circuito bresciano di Castrezzato e Giacomo Ogliari, ormai uno tra i più assidui rallysti a cimentarsi in pista, sarà al via con una Ford Fiesta Wrc.

Insieme al varesino “Cobra”, Ogliari gareggerà con una vettura del team PA Racing di Trescore Balneario (BG), stessa squadra con cui due anni fa risultò terzo assoluto e primo di gruppo sempre nel rally corso nel circuito di Franciacorta.

Il pilota varesino-milanese è ancora indeciso su quale marca di pneumatici utilizzare e a tal proposito scioglierà le riserve giovedì mattina quando, sempre in pista, testerà differenti soluzioni prima di una scelta definitiva.

“Il Rally in pista è diventato una realtà molto comoda per chi come me è molto preso dagli impegni lavorativi; la Franciacorta mi porta bene anche perché è un tracciato che sono sempre riuscito ad interpretare nel migliore dei modi ed i risultati degli ultimi anni lo stanno a dimostrare. Già lo scorso anno ho avuto modo di utilizzare la Fiesta Wrc su questa pista e devo dire che il feeling è stato subito molto buono. Ora staremo a vedere ma sono fiducioso!”

La prossima sarà la settima volta di Giacomo Ogliari in un rally del circuito della Franciacorta: la prima volta fu nel 2007 quando “Jack” vinse il gruppo e la classe con la Honda Civic Type-R. Dal 2012 ad oggi il pilota della Winners Rally Team è sempre stato presente.