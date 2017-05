Arriva il corso di video making per ragazzi con lo smartphone

Foto varie

Varesenews organizza un corso di avvicinamento al video making di quattro lezioni per giovani dagli 11 ai 16 anni. Un corso ideato per permettere di realizzare, montare e condividere video con il solo utilizzo dello smartphone.

Del resto una volta c’erano solo i film e una lunghissima gavetta da fare prima di potersi solo avvicinare ad una macchina da presa. Oggi il mondo è cambiato: ognuno di noi possiede una potenziale macchina cinematografica grazie al proprio smartphone, alla propria macchina fotografica o ad una videocamera e non servono più grandi sale da montaggio per comporre il proprio video ma un programma sul computer di casa o, ancora più semplicemente, una app del telefonino.

Anche pubblicare il proprio video è diventato semplicissimo grazie a social network come Youtube, Facebook, Instagram e tanti altri.

Tutto è diventato più facile ma, come tutte le cose, anche al video making è importante avvicinarsi nel modo corretto per evitare di commettere errori all’inizio e trascinarseli per sempre.

Per questo Varesenews organizza un corso di video making che mira a fornire tutte le basi necessarie alla realizzazione di video e minifilm. Con una caratteristica particolare: tutto il corso è costruito per pensare, girare, montare e condividere un video solo ed unicamente con il proprio smartphone.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del giornale a Gazzada Schianno in via Miglio 5. Saranno 4 e si terranno di sabato:

10 giugno: Il film sulla carta

Come si racconta una storia in immagini? Come nasce l’idea di un video. Il linguaggio delle immagini 17 giugno: Dove metto lo smartphone?

L’inquadratura. La scala dei piani. Angolazione. In campo e fuori campo.

I movimenti di macchina. I raccordi. La Scene di dialogo. Campo e controcampo. 24 giugno: Come si monta un video?

Approccio al montaggio sul telefonino. I comandi fondamentali e accenni alle pratiche fondamentali, tagli, effetti e sottotitoli. 1 luglio: Facciamo un video

Visione dei filmati realizzati realizzati insieme al regista del film DigitaLife, Francesco Raganato. Accenni alla condivisione dei video sui Social network, regole e precauzioni.

Il costo previsto è di 75 euro a partecipante, il corso verrà attività raggiunto il numero di 10 partecipanti. Per le iscrizioni iscrizioni compilare il seguente modulo entro lunedì 5 giugno.