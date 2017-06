Grande festa in Liuc per la consegna delle lauree

Laureati in festa alla Liuc

Festa di laurea alla Liuc di Castellanza. Venerdì 23 giugno, dalle ore 18.30 saranno 588 i laureati della LIUC – Università Cattaneo che popoleranno il parco dell’Università insieme alle loro famiglie, ai docenti e alle autorità del territorio in occasione de “Il giorno del futuro – Laureati in festa”.

Saranno le storie di tre laureati eccellenti, dopo il saluto del Rettore Federico Visconti, ad aprire l’evento, a metà tra il racconto di successi professionali e ricordi dell’ “esperienza LIUC”.

Fulvio Cattaneo, laureato in Economia Aziendale, vanta una lunga esperienza professionale e manageriale sviluppata in ambito commerciale, formativo e marketing. Ha lavorato per Prime Consult SIM – oggi Banca Generali, Cecchi Gori Group, Antonio Parma&Figli, Flou. Dopo 15 anni trascorsi come Direttore Vendite Italia per Flou, dal 2013 è Direttore Commerciale Italia per la Divisione Home Design di ItalianCreationGroup, holding a cui fanno capo i marchi Driade, Valcucine, FontanaArte e Toscoquattro.

Veronica Marrapodi, dopo la laurea in Giurisprudenza nel 2012, ha svolto la pratica forense presso uno studio legale milanese specializzato in diritto penale dell’economia, sostenendo successivamente l’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Contemporaneamente ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le professioni legali conseguendo il diploma nel 2014. Ha collaborato con un importante studio legale associato di Busto Arsizio e nel 2016 ha superato il concorso di magistratura ordinaria. Attualmente svolge il tirocinio presso il Tribunale di Milano.

Marco Negrelli, laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, ha ricoperto ruoli di crescente importanza sia in ambito Manufacturing (Whirlpool Europe) che nelle Commercial Operations (CNH Industrial). Attualmente è Commercial Logistics Manager per i mercati APAC (da Australia a Turchia, passando per Cina, Russia, India). Gestisce team delocalizzati e multiculturali.

Seguiranno l’intervento del Presidente della LIUC Michele Graglia e il Conferimento delle lauree da parte del Rettore, del Direttore della Scuola di Economia e Management Rodolfo Helg, del Direttore della Scuola di Diritto Alberto Malatesta e del Direttore della Scuola di Ingegneria Industriale Carlo Noè.

I 588 laureati acclamati durante la cerimonia sono quelli che hanno conseguito il titolo nell’arco dell’anno accademico 2015/16: 387 per Economia di cui il 58,6% laureati magistrali, 58 per Giurisprudenza e 143 per Ingegneria di cui il 64,3% laureati magistrali. Saranno conferiti anche i premi per i migliori laureati.

Inoltre, saranno festeggiati i 17 laureati che hanno conseguito il dottorato di ricerca alla LIUC in Management, Finance and Accounting. Al termine della cerimonia, cocktail party e intrattenimento musicale.