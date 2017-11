Come scegliere un buon chirurgo plastico

Un intervento di chirurgia plastica è qualcosa di molto serio e comporta rischi che non devono essere presi alla leggera. L’informazione è fondamentale in questo processo. Prima di prendere una decisione è necessario conoscere tutti i dettagli del tipo di intervento chirurgico da eseguire e conoscere le cliniche e i professionisti che lo realizzano. Con internet è possibile consultare l’elenco dei centri di bellezza a Varese, confrontare i prezzi e analizzare altre caratteristiche, senza bisogno di uscire di casa.

La cosa più importante è non lasciarsi sedurre dalle occasioni, con la salute non si gioca e se qualcosa è a buon mercato non significa che sia la migliore. Ma nemmeno costoso significa sicuro; in ogni caso è sempre meglio chiedere referenze sia per il medico che per il centro in cui si desidera fare l’operazione. Le qualifiche, l’esperienza e la reputazione del chirurgo sono molto importanti al momento di prendere una decisione. Tutte le informazioni che è possibile raccogliere saranno d’aiuto e bisogna essere molto sicuri perché nella maggior parte dei casi si tratta di qualcosa che cambierà la vostra vita.

Il rapporto tra il medico e il paziente deve essere coerente, e la persona che si accinge all’intervento deve sentirsi al sicuro, ascoltata e consigliata nel modo migliore. Se manca la sicurezza, è meglio cambiare. Il chirurgo dovrà spiegare l’intero processo e le sue opzioni nella forma più semplice. Prima di sottoporsi a un intervento chirurgico, il paziente dovrà effettuare una serie di test fisici e psicologici che certifichino la sua buona salute. Chi realizzerà l’operazione deve avere chiaramente tutta la formazione necessaria e la struttura sanitaria deve autorizzata per tali interventi.

Dopo l’intervento chirurgico, lo specialista che effettuerà le revisioni dovrebbe essere lo stesso che ha eseguito l’operazione, una persona che conosce bene il caso e sa ciò che il paziente sta attraversando.