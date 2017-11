Sospeso di nuovo il bike sharing: “Bloccato fino a marzo”

bici in busto bike sharing

Il servizio di bike sharing di Busto Arsizio verrà sospeso nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Il basso utilizzo che i cittadini ne fanno nei mesi più freddi ha dato la sponda all’amministrazione per sospendere un servizio che – effettivamente – non ha mai riscontrato grande interesse tra i cittadini di Busto Arsizio.

La scelta, come si può leggere nella delibera, è dettata più da ragioni economiche e infatti “il periodo di sospensione consentirebbe all’Amministrazione Comunale un risparmio del canone di manutenzione riconosciuto a Bicincittà consistente nella ridistribuzione delle biciclette tra postazioni, assistenza apparecchiature elettroniche, canoni di gestione sistema Web-Gprs e servizio di call center con numero verde del sistema di bike sharing”.

Non è chiaro quanto riuscirà a risparmiare dalla sospensione del servizio ma è altrettanto difficile capire cosa diranno quei cittadini, per pochi che siano, che invece lo usano per gli spostamenti in città.

L’idea dell’amministrazione è quella di rivedere l’intero sistema del bike sharing in modo da renderlo maggiormente fruibile dai cittadini. Per il momento, però, non è stata comunicata nessuna novità su questa intenzione.