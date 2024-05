Fervono i lavori per il tunnel che collega piazzale Kennedy con la stazione Nord di Varese

C’era chi non ci credeva più, ma i nuovi lavori in piazzale Kennedy a Varese sono inequivocabili: i tecnici sono al lavoro per completare il nuovo tunnel pedonale che collega il Piazzale dei bus, direttamente con la stazione delle Nord della città.

Il tunnel pedonale consentirà un percorso sicuro molto più veloce e protetto dagli elementi atmosferici per collegare due punti vitali della città: la stazione degli autobus extraurbani – recentemente ristrutturata – con la stazione delle ferrovie Nord, quella che ha capolinea a Cadorna. L’opera si inserisce nel più ampio contesto del Piano Stazioni.

Dopo il completamento del “buco” che permette di passare dal piazzale alla stazione in pochi metri resta ancora il trasporto della terra eliminata e tutte le opere edili di “rifinitura” per renderlo attraversabile: sono previste perciò ancora settimane di lavoro. L’importante però è che i lavori siano in pieno svolgimento, dopo uno stop piuttosto lungo in quella posizione.

Quello del tunnel non è l’unico lavoro in corso in piazzale Kennedy: è in avanzato stato di realizzazione lo spartitraffico all’altezza di via Maspero, che renderà più ordinata la viabilità in quel punto ora attraversato anche dalle auto, e proseguono i lavori sia nella “vela” che ospiterà la biglietteria degli autobus, sia nell’edificio che ospiterà il nuovo centro anziani.