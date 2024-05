Sole e nuvole, un weekend dove la pioggia sarà in agguato

Tutta colpa della “bassa pressione in evoluzione a Ovest delle Isole Britanniche“. È vero: quando piove ci lamentiamo, anche se l’acqua dal cielo rappresenta un toccasana per l’ambiente e le riserve idriche dopo la terribile siccità del 2022. Tuttavia la primavera 2024 si muove davvero al rallentatore: a segnare il cambio di stagione le foglie sugli alberi, non l’abbigliamento diurno e notturno per proteggersi dal clima a dir poco temperato di questi giorni.

Ma siamo di fronte ad un (lento) cambio di passo: sembra che il periodo di forte instabilità abbia i giorni contati: già si segna un rialzo termico, sebbene il cielo rimarrà per il fine settimana per la maggiore nuvoloso. Dunque si pare un fine settimana vocato alla variabilità, almeno seguendo le indicazioni del Centro geofisico prealpino.

Venerdì a tratti nuvoloso al mattino con piovaschi e rovesci. Via via soleggiato, ma ancora possibilità di locali temporali. Temperature massime in aumento.

Sabato nuvolosità irregolare al mattino, poi soleggiato. Asciutto o qualche piovasco nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento. Domenica 5 : in parte soleggiato e asciutto. Temperature in lieve aumento. Lunedì 6: soleggiato, ma con passaggi nuvolosi a tratti estesi. Possibili rovesci pomeridiani. Temperature senza variazioni.