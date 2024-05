Persona investita a Legnano, circolazione sospesa su diverse linee pendolari

Su molte linee la circolazione ferroviaria è sospesa per l’investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Legnano. Lo ha fatto sapere il servizio info-mobilità di Rfi: “Attivato l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.“

L’investimento è avvenuto da parte del treno 1025 partito da Arona alle 6.54 e che sarebbe dovuto arrivare a Milano Porta Garibaldi alle 8.01

Il fatto è avvenuto poco prima delle 8 di venerdì e sul posto sono presenti mezzi di soccorso sanitario, vigili del fuoco di Milano e la Polfer. I mezzi del soccorso sanitario non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Pesanti le ripercussioni sul traffico pendolare (nella foto, il treno fuori dalla stazione e i pendolari fermi sulla banchina). Ritardi e problemi si segnalano sulle linee Malpensa-Varese-Mendrisio-Como; Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano; Domodossola-Gallarate-Milano.