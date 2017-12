Il Tradate accorcia sul Fagnano. Tutto aperto in Seconda e Terza

(Foto Facebook – ASD San Michele Calcio)

Tanti risultati interessanti nei campionati minori della provincia, iniziando dalla Prima Categoria, con la capolista Fagnano che frena inaspettatamente.

PRIMA CATEGORIA

Il Fagnano non va oltre lo 0-0 con la Valceresio e dà l’opportunità al Tradate di accorciare, grazie al successo 2-1 sul campo della Vanzaghellese. Cade anche il Gorla Mggiore trafitto 2-1 dal San Marco, mentre risale l’Arsaghese grazie al 2-1 sul Cairate. Larga vittoria per il Cas, che a Sacconago si impone 5-0 sul Tre Valli, il Luino fa 1-1 contro la Folgore Legnano, successo per l’Antoniana: 2-1 sull’Ispra.

CLASSIFICA: Fagnano 32; Tradate 26; Gorla Maggiore 24; Arsaghese 23; Cas Sacconago 21; Vanzaghellese 18; Tre Valli 17; Ispra 16; Valceresio 14; Antoniana 13; Folgore Legnano 12; San Marco 10; Cairate 7; Luino 2.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Il Lonate Ceppino rimane al comando grazie al 2-1 sul Beata Giuliana, seguita però a due punti dall’Aurora Cantalupo, vittoriosa 3-2 a Gorla Minore. Tiene la scia anche il Lonate Pozzolo che regola la Gallaratese 2-1. Cade il Samarate, sconfitto 4-2 sul campo della Virtus Cantalupo, così come l’Arnatese, trafitto 3-2 dalla Borsanese. Vince invece la Crennese, 1-0 sul Kolbe, il Canazza passa 2-1 in casa della Robur, mentre la Rescaldinese vince il derby 5-1 sul Rescalda.

CLASSIFICA: Lonate Ceppino 32; Aurora Cantalupo 30; Lonate Pozzolo 28; Gorla Minore 25; Samarate 23; Crennese, Arnate 22; Gallaratese 21; Rescaldinese 20; Virtus Cantalupo 19; Kolbe, Beata Giuliana 17; Borsanese 14; Rescalda 12; Canazza 11; Robur 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Frena l’Insubria, costretta sull’1-1 ad Albizzate, il San Michele riagguanta la vetta grazie al 6-2 rifilato alla Malnatese. Il CantelloRasa passa 2-0 a Viggiù e si porta a un solo punto dalla coppia di testa; accorcia anche la Cuassese vincendo 1-0 sul campo della Lavena Tresiana. Entra nelle zone nobili il Caravate grazie al successo 2-1 di Ternate, sorpassando la Calcinatese, fermata sull’1-1 dal Ceresium. Vittorie esterne per l’Aurora Induno, 3-0 a Laveno Mombello, e per il Sumirago, 3-2 a Buguggiate.

CLASSIFICA: San Michele, Insubria 30; CantelloRasa 29; Cuassese 28; Caravate 22; Calcinatese 20; Ceresium 19; Aurora Induno, Ternatese 17; Laveno Mombello 15; Sumirago, Buguggiate 14; Malnatese 13; Albizzate 12; Lavena Tresiana 11; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

Il Bosto torna al successo con il 3-0 sul Coarezza. Tiene il passo la Sommese passando 2-1 a Cuvio, mentre perde ancora la Casmo, sconfitta 2-1 a Caronno Varesino. Cade anche l’Olona che crolla in casa sconfitta 4-1 dalla France Sport, mentre la Jeraghese espugna 2-0 Varano. Primi tre punti per il Cuvio che vince 3-2 a Bodio Lomnago contro il Don Bosco, non si schioda da quota zero il Mascia, sconfitto 7-0 dall’Angerese. Turno di riposo per il Fulcro, termina 1-1 tra Pro Cittiglio e Casport.