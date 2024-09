Travolta e uccisa da uno scooter in via Magenta, Augusta Catelotti stava portando a spasso il suo cagnolino

Si chiamava Augusta Catelotti, la donna di 89 anni travolta e uccisa ieri mattina in via Magenta. L’anziana stava attraversando sulle strisce pedonali poco prima delle 8 quando è stata investita da uno scooter guidato da un uomo, che ha sterzato per evitarla, forse perché l’ha vista all’ultimo momento, perdendo il controllo del mezzo. La moto è scivolata sull’asfalto e ha colpito la signora in pieno, facendola cadere violentemente a terra. L’impatto con l’asfalto è stato fatale: la donna ha battuto la testa e, nonostante i soccorsi immediati, è deceduta qualche ora dopo in ospedale.

La signora Augusta, che in zona era molto conosciuta, stava portando a spasso il suo cagnolino, un maltese di nome Luna, come ogni mattina. Dopo l’incidente il cagnolino è fuggito spaventato. La segnalazione della presenza del cagnolino era arrivata anche alla nostra redazione: i residenti in zona chiedevano se l’amico fedele della donna fosse stato recuperato, perché era stato visto fuggire in direzione in via Vittorio Veneto.

Pochi minuti dopo la tragedia il maltese era stato recuperato da un uomo che lo ha consegnato alla polizia locale. Luna ora è stata affidata ad un nipote della signora, che era vedova e senza figli.