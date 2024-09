I Mastini si scatenano nel derby: nove reti per espugnare Como

Il Varese cambia pelle e vince il primo derby stagionale con il Como con una goleada: 1-9 a favore dei gialloneri che muovono la classifica dopo l’inatteso tonfo interno con il Dobbiaco, incamerando i primi tre punti della stagione IHL.

I Mastini scendono sul ghiaccio lariano con Matonti tra i pali e linee tutte nuove: Ghiglione, Kuronen, Franchini in prima, Vanetti, Perino, Borghi nel secondo blocco e in terza Piroso, Mazzacane e Tilaro. Prove tecniche? La partita, in mano al Varese dal primo all’ultimo minuto, mostra lo stesso schema di gioco della gestione Glavic: hockey molto ordinato, con la solita intensa mole ed un altissimo numero di passaggi, con il disco praticamente mai messo in balaustra.

Ottimo gioco arioso ed armonico, certo al cospetto di un avversario non irresistibile (in due partite il Como ha incassato 23 reti…), ma che ha comunque convinto chi era in tribuna a Casate. Sabato alla Acinque Ice Arena arriva il Fassa, in una gara dal sapore antico, che dirà di più sull’effettiva qualità della squadra giallonera.

PRIMO INGAGGIO – Oltre 200 tifosi a seguito del Varese, che sul ghiaccio sfoggiano la maglia più bella tra le due, quella da trasferta a base nera con profili gialli: questa sì che sa di Mastini. Linee stravolte, Matonti in porta al posto di Perla cui è concessa una serata da spettatore. Esordio stagionale per Raimondi, assente sabato scorso; tra i padroni di casa diversi ex tra cui spunta anche Daniele Odoni, amatissimo in via Albani.

LA PARTITA



I – Il Varese inizia spingendo sull’acceleratore, con Ghiglione che nella prima occasione centra la porta ma non trova lo spazio fra gambale e palo vanificando una buona discesa solitaria; dieci secondi più tardi Raimondi va in panca dei cattivi, e il Como ci prova ma Matonti fa buona guardia. Qualche minuto dopo è Schina che si invola verso la gabbia di Tesini che però non si fa sorprendere. Il Varese cresce a livello di volume di gioco, mettendo in scena quello che sa fare meglio, le precise geometrie di gioco con l’altissimo numero di passaggi. A 11.50 è ancora Franchini bravo a girare in porta un ottimo assist di Maekinen, ma Tesini si supera stringendo il puck nella pinza. Il gol è nell’aria, infatti arriva a 15:16 dopo una grandissima azione di Fornasetti, che sradica il disco dal bastone di un avversario sulla blu difensiva del Como, fornendo ad Allevato un disco solo da spingere in rete per l’1-0. Il Como prova a reagire, ma le azioni dei lariani sono fermate sul nascere dall’ottima mobilità dei gialloneri. Il Mastino torna a dominare, con Franchini che si prende il disco sulla blu, fa tutto da solo punta il portiere e lo perfora a 18:40. Passano 17 secondi e tocca a Tilaro, ben servito da Mazzacane per il 3-o.



II- I Mastini tornano sul ghiaccio con la chiara intenzione di chiudere la pratica, bastano infatti 42” per la prima marcatura del secondo drittel, tiro di Ghiglione dall’esterno del cerchio d’ingaggio alla destra di Tesini, che il terzino Odoni al suo esordio a Como devia, e disco che entra in rete. Varese continua a spingere, Borghi fa gli straordinari a metà pista, porta di forza un disco nel terzo lariano, scambia con Schina che spara dalla media distanza trovando sulla traiettoria il disco che l’estremo avversario para ma non trattiene. Ci pensa Raimondi a mettere in rete un disco facile facile. Non passa neppure un minuto e Varese passa ancora in power play, grazie ad un ottimo tiro di Maekinen, sei a zero e il palazzetto di Casate si trasforma in Wimbledon. Passano i minuti, Como ci prova ma solo di rimessa sulle poche sbavature giallonere, ma l’ottimo Matonti blocca tutte le incursioni comasche. A 30:05 tocca ancora a Franchini; il lavoro lo fa Kuronen che gira attorno alla porta ed esplode un bel tiro con disco che rimbalza sui gambali del portiere comasco, si ferma ad un passo dalla linea rossa e l’avvoltoio Franchini plana ed insacca. Nel finale Ruzhnikov toglie la gioia dello shot out a Matonti, insaccando in due contro zero.

III – Ancora Varese protagonista nella terza frazione di gioco, che entra sul ghiaccio ed insacca il gol dell’8 a 1 dopo soli 43’’. È Franchini, il solito, a concretizzare un’ottima azione gestita da Kuronen e Ghiglione. Le lancette fanno un giro e a 41:40 Schina fa partire un terra-aria dalla media distanza che sancisce la fine della partita di Tesini che fa posto a Mariani tra i pali. Da li in poi la partita si spegne, regalando poche sciape emozioni.