Bottiglie di vetro contro i bambini in gita, denunciato a Como

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato in stato di libertà per minaccia, lancio pericoloso di oggetti e lesioni, un 41enne di Palermo, privo dei documenti e senza una dimora fissa, con vari precedenti di polizia e alias.

Verso le 13 di ieri, le volanti sono state intervenute in Lungolago Trento a seguito di un’aggressione. Una volta sul posto, i poliziotti hanno identificato un 33enne di Fino Mornasco (CO) ma di origini campane, che ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito, riportando graffi visibili sul viso e sulle braccia. Presente sul posto anche il 41enne palermitano, indicato quale suo aggressore, nel frattempo fatto accomodare nell’auto di servizio. Il 33enne ferito è stato accompagnato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Valduce in codice verde dal quale è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni per trauma facciale.

Nel corso dell’intervento sul lungolago però, al cospetto dei poliziotti si sono presentate due insegnanti con al seguito una scolaresca, le quali hanno raccontato che poco prima, nei pressi del Tempio Voltiano, lo stesso uomo le aveva pesantemente insultate lanciando delle bottiglie di vetro contro i bambini che stavano giocando, spaventandoli.

Una volta in Questura, le parti lese hanno denunciato i fatti e i poliziotti raccolto gli indizi di reità nei confronti del 41enne, che è risultato avere precedenti di polizia per reati contro la persona e la Pubblica Amministrazione venendo così denunciato in stato di libertà per minaccia, lancio pericoloso di oggetti e lesioni.

Oltre ai provvedimenti penali, gli agenti della Divisione Anticrimine di Como hanno nel frattempo stilato e poi sottoposto al Questore di Como Marco Calì, il provvedimento amministrativo del Daspo Urbano per l’uomo, al quale sarà vietato frequentare zone e locali di un vasto perimetro della città.