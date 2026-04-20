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Marco Magrini si ricandida a sindaco a Masciago Primo

L’amministratore uscente, presidente della Provincia di Varese punta alla riconferma. Movimenti fra le minoranze

marco magrini

È il gioco di carte, dello scoprir poco per volta, che appassiona l’impegno politico tanto nelle grandi città quanto nei piccoli centri, uno di questi, fra quanti vanno al voto, è Masciago Primo, microscopica comunità immersa nel verde della Valcuvia dove l’attuale sindaco in carica, nonché presidente della provincia, si ricandida.

La conferma arriva direttamente a Varesenews che è in questi giorni in cerca di anticipazioni per via dell’approssimarsi della data di presentazione delle liste, una finestra che si apre per 24 ore a cavallo fra 24 e 25 aprile.

«Sì io mi ricandido», è dunque la risposta di Magrini che, solleticato su logo e componenti della lista lancia il timing del momento, tradotto: «Tempo al tempo, prima presentiamo, poi parliamo».

È data per certa anche una seconda lista alla quale sta lavorando Matteo Bariani, attuale componente in consiglio comunale col gruppo di minoranza arrivato secondo alle elezioni del 2020 (dove prese 9 preferenze, che a Masciago contano), «Per Masciago Primo», mentre si notano movimenti in paese per la costituzione di una possibile terza lista. Tutti elementi sui quali Varesenews darà conto nei giorni a venire.

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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