Alla festa dei bambini di Masciago Primo l’inaugurazione dell’anfiteatro comunale
La quattro giorni del Paese dei bambini vede oggi con il taglio del nastro dello spazio pubblico di via Gianoli dedicato agli spettacoli
Il nuovo anfiteatro comunale di via Gianoli diventa ufficialmente parte dello spazio pubblico del paese. L’inaugurazione della struttura, avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 21 giugno alle 10:15, rappresenta il momento centrale della rassegna Il Paese dei bambini, l’evento diffuso curato da Teatro Periferico con la collaborazione del Comune di Masciago Primo e il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto e Regione Lombardia.ù
La giornata prosegue nei vari spazi del borgo. Nelle aree verdi si sviluppano i percorsi espositivi aperti nel fine settimana: il giardino Achard-Janvier accoglie le sculture di Massimo Fergnani, il lavatoio ospita le fotografie di Andreas Brink, mentre nel prato dei pioppi trovano spazio le installazioni di Land Art di Giorgio Presta e Niccolò Scotti.
Il pomeriggio nell’anfiteatro è dedicato alla tradizione dei burattini. Alle 17 va in scena lo spettacolo Briciole di Chicco Colombo, seguito alle 18:30, al campo sportivo di via per Bedero, dalla Battaglia di cuscini a cura della compagnia Melarancio. La chiusura della manifestazione torna all’anfiteatro di via Gianoli: alle 20 si tiene lo spettacolo di burattini Pirù, demoni e denari di Walter Broggini, mentre la serata si conclude alla casa Achard-Janvier di via Mazzini con il concerto del RVT trio e la partecipazione di Francesca Galante.
La rassegna ha preso il via nei giorni scorsi con i laboratori di costruzione delle maschere alla Casa Civica e i giochi di una volta allestiti sul sagrato della chiesa dall’associazione Dado D’oro. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Provincia e dei comuni di Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Germignaga, Luino e Montegrino Valtravaglia.
Masciago Primo diventa Il paese dei bambini e inaugura l’anfiteatro
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