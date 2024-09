È morta la signora di 90 anni investita a Varese in via Magenta

Non ce l’ha fatta la signora di 90 anni investita nella mattinata di mercoledì 25 settembre, in via Magenta a Varese. L’incidente prima delle 8: a travolgerla un uomo alla guida di uno scooter.

La donna, classe 1935, era residente nelle vicinanze, viveva da sola ed era a spasso con il suo cagnolino come tutte le mattine. Ha riportato ferite gravi ed è deceduta in ospedale a Varese nel primo pomeriggio, poche ore dopo il suo ricovero. Sul posto sono intervenute Polizia Locale e ambulanza, ma per l’80enne non c’è stato nulla da fare.