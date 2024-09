Chiude per sempre la mensa di via Luini, che fornisce a Varese 400 pasti al giorno a chi è in difficoltà

La mensa di via Bernardino Luini a Varese chiude per sempre: la comunicazione, già arrivata da tempo ai volontari che collaborano con le suore della Riparazione, che da sempre gestiscono la struttura, è stata confermata a Varesenews dalle suore stesse, che hanno ribadito la definitiva chiusura e la loro partenza verso altri conventi intorno alla metà di ottobre, prima del riavvio delle caldaie.

A Varese le Suore della Riparazione sono presenti a Varese dal lontano 1872, cioè da oltre 150 anni: all’epoca erano state chiamate con lo scopo di affidare loro l’oratorio e l’assistenza parrocchiale della gioventù femminile della città. Nella sua relazione di allora, la Fondatrice esprime così l’intento della nuova apertura: “Ricoverare le fanciulle orfane abbandonate che formano una parte tanto cara alla nostra vocazione”. La loro attività le ha viste in più sedi, l’ultima delle quali è proprio quella di via Luini, e dove con lo stesso spirito caritatevole le sorelle hanno aperto agli inizi del 2000 una mensa solidale, quella che opera anche ora, passata dai 20 pasti circa iniziali agli attuali 400.

Una realtà che conta sull’aiuto di molti volontari – attualmente, circa 100 – e sulla generosità dei varesini per preparare e distribuire il pasto serale, consistente in sacchetti cena e piatti caldi, ai tanti che accedono alla mensa di via Bernardino Luini 9 perché in difficoltà. La loro mensa, tutti i giorni, accoglie 200 persone, le quali richiedono una media di circa 400 pasti al giorno.

Cosa succederà ora? Una lettera di una volontaria giunta alla redazione ribadisce la disponibilità dei molti volontari ora impegnati a collaborare per dare continuità al servizio, se ci sarà chi ne raccoglierà l’eredità: ma al momento non ci sono informazioni ufficiali su ciò che avverrà dopo la chiusura della struttura.