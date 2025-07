Carlo Alberto Coletto nuovo presidente di Italia Viva a Varese

Carlo Alberto Coletto è il nuovo presidente cittadino di Italia Viva a Varese. Succede a Manuela Musciatelli, che lascia l’incarico per motivi professionali, pur rimanendo come punto di riferimento per il partito. «Italia Viva deve essere protagonista della vita politica varesina – dichiara Musciatelli – purtroppo i miei impegni di imprenditrice in questo momento così complesso non mi consentono di essere presente politicamente come vorrei. Buon lavoro a Carlo Alberto Coletto e grazie a Salvino Reina, Maria Chiara Gadda e tutta la comunità di Italia Viva per la fiducia che hanno riposto in me e che continuerò a ricambiare portando il mio contributo».

Coletto, noto commercialista varesino, già tesoriere e membro della cabina di regia provinciale di Italia Viva, assume così la guida del partito nel capoluogo. Nel suo primo commento da presidente, ha dichiarato: «Dobbiamo continuare con ancora più incisività l’opera di costruzione di un polo riformista, popolare e liberale, a partire dai territori. E Varese è strategicamente importante anche in funzione delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2027».

Soddisfazione per la nomina arriva anche da Salvino Reina, presidente provinciale di Italia Viva: «Voglio innanzitutto ringraziare Manuela Musciatelli per l’impegno profuso in questi anni e per quanto ancora continuerà a fare per il nostro partito. Esprimo totale soddisfazione per la disponibilità di Carlo Alberto Coletto ad accettare una carica importante e delicata come quella che va a ricoprire».

Reina ne approfitta per ricordare la presenza concreta nella vita politica del capoluogo di Italia Via: «A Varese la nostra presenza politica è tangibile, grazie ai nostri assessori Stefano Malerba e Nicoletta San Martino, ed in consiglio comunale con il capogruppo Giuseppe Pullara. Carlo, persona stimata e profondo conoscitore del nostro territorio, saprà dare una ulteriore spinta al processo di crescita e radicamento sul territorio del nostro partito».

Anche l’onorevole Maria Chiara Gadda ha espresso pieno sostegno alla nuova nomina: «Stimo molto Carlo Alberto Coletto, dal punto di vista personale e politico. È un moderato nei modi, ma ha dimostrato coraggio e libertà di pensiero nell’affrontare i tanti passaggi politici nazionali e territoriali di questi anni. Italia Viva è da sempre una presenza importante in amministrazione e nel rapporto con la società civile, ed è proprio per questo motivo che vogliamo rinnovare il nostro impegno con un presidente cittadino che saprà guardare ai nuovi bisogni di cittadini, volontariato e imprese con giusto spirito critico e concretezza propositiva. Niente sconti, insomma, nel rapporto con gli altri partiti ma allo stesso tempo apertura al dialogo e al confronto nell’interesse dei varesini».