Il Comune cerca soluzioni dopo l’annuncio della chiusura della mensa della carità di via Luini

La decisione di chiudere la mensa dei poveri di Via Luini a Varese, gestita per anni dalle suore della Riparazione con il supporto di numerosi volontari, ha suscitato preoccupazione in città, tanto che a poche ore dall’ufficializzazione della notizia è stata presentata un’interrogazione dal consigliere di minoranza Franco Formato.

L’amministrazione comunale sta già cercando la soluzione in un tavolo che vede protagonista anche la Chiesa Varesina: così ha brevemente spiegato l’assessore ai Servizi Sociali, Roberto Molinari, che ha innanzitutto sottolineato l’impegno del Comune, che ha contribuito con 20mila euro all’anno per sostenere le attività della mensa. «Abbiamo fino ad ora mantenuto un rapporto continuativo non solo economicamente con le suore, anche per tenere sotto controllo una situazione delicata», ha affermato Molinari, evidenziando come la collaborazione abbia consentito di garantire il servizio fino ad ora.

«Dobbiamo un grande ringraziamento alle suore della Riparazione e ai suoi generosi volontari per tutto ciò che hanno fatto finora», ha aggiunto l’assessore, sottolineando l’importanza del contributo offerto dalle persone che hanno lavorato instancabilmente per sostenere i più bisognosi.

Attualmente, il Comune di Varese è in dialogo con i oggetti interessati per sopperire alla chiusura della mensa e garantire il supporto a chi ne ha bisogno. «Stiamo ragionando insieme alla Chiesa varesina per trovare una soluzione» ha infatti concluso Molinari.